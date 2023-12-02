罷免同黨議長逐出同事 眾議院共和黨人創造歷史

被驅逐的聯邦眾議員桑托斯。（美聯社）

美國聯邦眾議院今年正在創造歷史，而創造歷史的方式，是共和黨 人拿下眾院多數時幾乎無法預料到的。

美聯社報導，共和黨眾議員 先是投票 罷免同黨議長麥卡錫（Kevin McCarthy），1日他們又投票驅逐自己人、被起訴的紐約州聯邦眾議員桑托斯（George Santos）。

在此之前，美國聯邦眾議院從未發生過多數黨投票罷免同黨議長；且自美國南北戰爭以來，眾院也從未投票逐出遭起訴但尚未定罪的議員。

這是共和黨掌握眾議院多數席11個月後得到的結果，在這令人眼花繚亂的11個月當中，眾院多數黨被內訌撕裂，國會的權力被削弱，進而影響了實際的國家治理。

隨著今年即將結束，眾議院共和黨人的權力局勢正處於轉折點。在新的時代，表演政治和治理混亂沒有緩和跡象。

帶頭讓桑托斯下台的紐約州聯邦眾議員之一、共和黨籍的勞勒（Michael Lawler）說：「一團混亂嗎？是的，當然。但當你是真正在一個民主共和國進行治理時，就可能諸事紛擾。」

桑托斯的迅速失勢，顯示共和黨願意將矛頭指向自家人，尤其當這麼做是政治上的權宜之計，即使冒著他們的微弱多數可能再失去一張可靠票數的風險。

儘管如此，對於是否驅逐桑托斯，共和黨人也意見分歧，如同10月是否罷免麥卡錫議長一職時。

共和黨籍紐約州聯邦眾議員拉洛塔（Nick LaLota）1日表示：「如果我們要做到一個負責任的政黨，我們今天所做的便是正當且必要的。」

但美國前總統川普（Donald Trump）的盟友、策劃罷免麥卡錫的佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨（Matt Gaetz），卻率領一票共和黨議員捍衛桑托斯在審判前留在眾院的權利。

不過，美國國會在年底前還有其他事務要處理，且時間正在流逝，包括要通過防止政府關門所需的年度支出法案。美國政府關門的風險已經徘徊一整年，下一個撥款截止日期是明年1月19日。

此外，聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）告訴議員，他們接下來很快將進行投票，以決定是否正式授權對美國總統拜登（Joe Biden）展開彈劾調查，彈劾原因與他兒子杭特（Hunter）的商業交易有關。