紐時：盤點OpenAI人事大地震的贏家與輸家

聊天機器人ChatGPT研發公司OpenAI共同創辦人兼執行長阿特曼(Sam Altman)17日突遭開除。(美聯社)

聊天機器人ChatGPT研發公司OpenAI 共同創辦人兼執行長阿特曼(Sam Altman)17日突遭開除，員工及投資 人爭取阿特曼復職未果，微軟 公司(Microsoft)20日宣布聘請阿特曼與OpenAI共同創辦人兼董事長布洛克曼(Greg Brockman)加入旗下人工智慧(AI)研發團隊。在這場震撼科技界的人事大地震當中，雖然許多內幕消息目前仍無法得知，但紐約時報分析，OpenAI就是頭號輸家。

紐約時報20日報導，OpenAI風波仍未平息，情勢瞬息萬變，許多謎語待解，包括董事會究竟為何開除阿特曼。董事會19日晚間發給員工的備忘錄裡，僅提到阿特曼已經失去董事會的信任。盤點這次事件衍生的利弊得失，輸家與贏家分別為：

輸家：OpenAI

OpenAI顯然是頭號輸家。這次風波之前，OpenAI堪稱科技界當紅炸子雞，公司負責人是明星般的名人，產品名稱則是家喻戶曉，兵強馬壯的AI人才讓其他矽谷巨擘不禁羨慕。正在洽談中的要約收購(tender offer)能讓員工大賺一筆。但一夕之間公司陷入混亂，高層主管離開，員工士氣低落，要約收購可能破局，新任執行長則說希望減緩人工智慧。OpenAI其實高度仰賴微軟，如今微軟則自行成立由阿特曼領軍的迷你版OpenAI。

贏家：微軟公司

微軟執行長納德拉(Satya Nadella)周末期間締造的逆轉勝，無人能出其右。阿特曼17日被炒魷魚時，外界以為納德拉失去最得力的盟友，微軟投資OpenAI累計則達130億元。阿特曼復職是納德拉想要的發展，希望破滅只好退而求其次：直接把阿特曼、布洛克曼與一路效忠兩人的工作夥伴納入微軟。

贏家：主張人工智慧世界末日論者(A.I. Doomers)及有效利他主義者(Effective Altruists)

長年以來，對於人工智慧系統可能變得過於強大提出警告的研究人員及倡議者，經常被視為邊緣聲浪，最近幾年逐漸趨於主流，在公開信活動中成功號召不少民眾加入聯署。到了17日，這股力量則扳倒了領先全球的AI公司執行長。

輸家：投資人

爭取阿特曼復職最積極的力量，來自於支持他的投資人及風險投資人，因為阿特曼的離開恐讓他們損失慘重。如今投資人的資金卡在前途發展並不明確的公司裡，如果要繼續投資阿特曼的新發明，則要改買微軟股票。

輸贏未定：OpenAI的競爭對手

阿特曼去職能否讓競爭對手受益，仍有待觀察。谷歌(Google)、 Anthropic以及Meta可能因此有機會大步趕上OpenAI腳步，或者趁機吸引OpenAI員工跳槽，但這些企業同時也面臨著變得更加強大的微軟。進入微軟之後，阿特曼擁有龐大資源與先前非營利機構時期相比，不可同日而語。