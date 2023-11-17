誰是拜習會贏家？ 德國專家：美中各有斬獲

圖為拜習會結束、習近平要上車時，拜登與習近平再度握手。(歐新社)

眾所矚目的拜習會 落幕後，德國 之聲（DW）16日報導引述德國專家分析稱，雙方都是「贏家」，因為美國意識到難全面「脫鉤」中國；中國也發覺，延續發展機遇離不開美國。

德國波昂大學政治與國際關係學終身講座教授並兼任全球研究中心主任顧學武接受DW訪問表示，從這次拜習會可知，美國意識到，與中國全面「脫鉤」的政策已經失敗，不如退一步，展開「小院高牆」以外的合作，例如「芬太尼」（Fentanyl）藥物在美國氾濫成災。

他認為，中國也意識到，要延續發展機遇，離不開一個寬鬆的國際環境，尤其是改善與北美、西歐和東亞強國的關係；要達到這個目標，離開美國不行，因為這些國家以美國馬首是瞻。緩和對美關係，等於是緩和整個西方的關係。

顧學武說，舊金山 會晤的目的不是把美中由競爭者變成肝膽相照的朋友，而是雙方就競爭所導致的可能失控危險踩剎車，雙方幾乎都同時了解這個危險，所以「舊金山拜習會不是岔口，而是煞車站。」

不過中國在解除科技制裁和台灣問題等方面，並未因這次會晤而取得美方的更多保證，為何習近平仍同意前往舊金山會晤總統拜登（Joe Biden）？

顧學武說，這是因中國本身的需求，中美關係僵局不打破，不利於穩外資、穩外貿和盡快恢復經濟成長的戰略。

顧學武指出，若中國與美國關係和緩，必使美國的歐洲和亞洲盟友如德國、法國、英國、加拿大、日本、韓國等調整對中政策，如此整個西方世界都有可能跟著美國緩和與北京的關係，形成北京期盼的「回歸正軌」。