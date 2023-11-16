我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

APEC重頭戲 領袖代表大合照出爐

習近平獲贈金州勇士球衣 金句一出逗笑加州州長

APEC領袖會議登場 元首場邊趕場外交 張忠謀會晤拜登經濟顧問

特派記者張文馨／舊金山即時報導
APEC領袖合照，兩岸領袖代表站在幾乎對角線方位，全程沒有眼神交流和互動。(記者張文馨／攝影)
APEC領袖合照，兩岸領袖代表站在幾乎對角線方位，全程沒有眼神交流和互動。(記者張文馨／攝影)

亞太經合會（APEC）領袖會議16日起登場，除了會場內活動外，大批安全人員和官員緊跟來出席會議的各國領袖，穿梭於附近的飯店；台灣的領袖代表張忠謀和日本首相岸田文雄16日上午現身南韓總統尹錫悅下榻的飯店，岸田文雄下午和中國大陸國家主席習近平會晤，此外，美日韓領袖預計也會在場邊碰面。

目前已知張忠謀在15日歡迎晚宴活動，與國務卿布林肯（Antony Blinken）會談；16日會晤白宮國家經濟委員會主任兼拜登首席經濟顧問布蘭納德（Lael Brainard）。

APEC台灣代表團表示，張忠謀與美國總統拜登指派的布蘭納德及相關團隊會談，討論總體經濟情勢，以及台美經濟關係的合作深化等議題，雙方期待進一步深化台美經濟關係。

布蘭納德曾任任美國聯準會（Fed）理事與副主席，其夫婿坎伯（Kurt Campbell）為現任國安會印太事務協調總監，剛被提名為副國務卿。

張忠謀16日參加領袖代表會議的工作午餐時，跟鄰座的新加坡總理李顯龍和泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）交流。

媒體關切張忠謀是否計畫與美國總統拜登一對一互動，台灣方面至今仍保持低調。

APEC領袖會議以合照作開頭，拜登和習近平都在第一排，中間隔著秘魯總統博魯阿爾特（Dina Ercilia Boluarte Zegarra）、澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）和加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）。

張忠謀在第二排，且距離習近平幾乎對角線的方位，張忠謀身邊是俄羅斯和越南領袖代表；兩岸領袖完全沒有眼神交流和互動。

領袖合照不到一分鐘就結束，各國領袖在工作人員的領導下魚貫而入，高效率完成合照後，沒有特別熱情的互動就離開現場。

習近平 拜登 岸田文雄

上一則

岸田文雄與習近平 今舉行APEC場邊峰會

延伸閱讀

岸田文雄與習近平 今舉行APEC場邊峰會

岸田文雄與習近平 今舉行APEC場邊峰會
APEC重頭戲 領袖代表大合照出爐

APEC重頭戲 領袖代表大合照出爐
坎伯：拜登要習近平不要介入台灣選舉 尊重勝選者

坎伯：拜登要習近平不要介入台灣選舉 尊重勝選者
習近平獲贈金州勇士球衣 金句一出逗笑加州州長

習近平獲贈金州勇士球衣 金句一出逗笑加州州長

熱門新聞

華春瑩發布一張拜登打開他的iPhone手機，給習近平看照片的輕鬆畫面（左圖），以及另一張習近平1985年首次公開訪美站在舊金出金門大橋前的照片（右圖）。（取材自X）

拜習會溫馨時刻 拜登打開iPhone手機 問習「你認識這個年輕人嗎？」

2023-11-15 22:31
(取自央視新聞微博)

拜習會談4小時 習否認2027年或2035年對台動武

2023-11-15 20:06
習近平乘坐的專車沒把握好轉彎的角度，險些撞上美方迎接的禮兵。(取自YouTube)

習近平來了 紅旗大專車險撞上美國禮兵

2023-11-15 14:45
紐約市在現成的庇護場所之外，還搭建了帳篷城收容新移民。(路透)

紐約新收容站 無證客看一眼就走人 「想回原本住的酒店」

2023-11-13 09:16
美國財政部長葉倫、加州州長紐森出現在機場迎接習近平。(Getty Images)

習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機

2023-11-14 18:40
前總統川普陣營表示，川普明年若再度當選總統，將在全美大規模搜捕無證移民，每年加速驅逐數百萬人，並以多種方式嚴格限制合法和非法移民。圖為川普11日在新罕布夏州造勢。(路透)

紐時：川普若當選 將大規模掃蕩移民 每年遣返數百萬人

2023-11-12 10:35

超人氣

更多 >
拜習會溫馨時刻 拜登打開iPhone手機 問習「你認識這個年輕人嗎？」

拜習會溫馨時刻 拜登打開iPhone手機 問習「你認識這個年輕人嗎？」
拜習會談4小時 習否認2027年或2035年對台動武

拜習會談4小時 習否認2027年或2035年對台動武
哪個血型不會讀空氣？B型做自己、O型只看見眼前、這血型公關小天才

哪個血型不會讀空氣？B型做自己、O型只看見眼前、這血型公關小天才
拜習會外連連武鬥 「皇帝」爆打遊行者 另一地也群毆

拜習會外連連武鬥 「皇帝」爆打遊行者 另一地也群毆
拜登說習近平是「獨裁者」 布林肯整張臉秒變苦瓜

拜登說習近平是「獨裁者」 布林肯整張臉秒變苦瓜