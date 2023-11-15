拜習「午後散步」成中國官媒焦點 散步似乎成習外交起手式
英國廣播公司（BBC）報導，美國總統拜登和中國國家主席習近平15日在舊金山灣區的費羅麗莊園（Filoli）進行會晤，午餐後兩人沿著莊園散步聊天，當記者大喊散步得怎麼樣時，拜登雙手豎起大拇指一邊回覆「很好」，習近平則向媒體揮手。
中國官媒大肆報導這段意外花絮，兩國元首面帶笑容、肩並肩散步的畫面迅速在社群傳開。
在習近平的外交活動中，與他國領導人一起散步似乎變得尋常，這給人一種更私人且坦誠的感覺。
在2013年和2017年出訪美國時，習近平和前總統歐巴馬也曾一起散步。
新華社旗下參考消息2018年曾報導，習近平在2013年至2018年間至少和其他領導人散步18次。
事實上，2013年，習近平和歐巴馬散步的畫面也是爆紅維尼哏圖的由來，導致中國社群禁止將習近平比作小熊維尼的哏圖。
Some activity was paused at the US/China summit site to get this shot of President Joe Biden and Chinese President Xi Jinping walking the grounds. pic.twitter.com/RcyEPapvSY— Sergio Quintana (@svqjournalist) November 16, 2023
上一則
拜登再稱習近平是獨裁者：一人之力治理共產國家
下一則
FB留言