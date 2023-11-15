拜習「午後散步」成中國官媒焦點 散步似乎成習外交起手式

美國總統拜登（右）和中國國家主席習近平午餐後沿著莊園散步聊天，當記者大喊散步得怎麼樣時，拜登雙手豎起大拇指回覆「很好」，習近平則向媒體揮手。（取材自X）

英國廣播公司（BBC）報導，美國總統拜登 和中國國家主席習近平 15日在舊金山灣區的費羅麗莊園（Filoli）進行會晤，午餐後兩人沿著莊園散步聊天，當記者大喊散步得怎麼樣時，拜登雙手豎起大拇指一邊回覆「很好」，習近平則向媒體揮手。

中國官媒大肆報導這段意外花絮，兩國元首面帶笑容、肩並肩散步的畫面迅速在社群傳開。

在習近平的外交活動中，與他國領導人一起散步似乎變得尋常，這給人一種更私人且坦誠的感覺。

在2013年和2017年出訪美國時，習近平和前總統歐巴馬 也曾一起散步。

新華社旗下參考消息2018年曾報導，習近平在2013年至2018年間至少和其他領導人散步18次。

事實上，2013年，習近平和歐巴馬散步的畫面也是爆紅維尼哏圖的由來，導致中國社群禁止將習近平比作小熊維尼的哏圖。