拜習「午後散步」成中國官媒焦點 散步似乎成習外交起手式

英國廣播公司(BBC)報導,美國總統拜登 和中國國家主席習近平 15日在舊金山灣區的費羅麗莊園(Filoli)進行會晤,午餐後兩人沿著莊園散步聊天,當記者大喊散步得怎麼樣時,拜登雙手豎起大拇指一邊回覆「很好」,習近平則向媒體揮手。

中國官媒大肆報導這段意外花絮,兩國元首面帶笑容、肩並肩散步的畫面迅速在社群傳開。

在習近平的外交活動中,與他國領導人一起散步似乎變得尋常,這給人一種更私人且坦誠的感覺。

在2013年和2017年出訪美國時,習近平和前總統歐巴馬 也曾一起散步。

新華社旗下參考消息2018年曾報導,習近平在2013年至2018年間至少和其他領導人散步18次。

事實上,2013年,習近平和歐巴馬散步的畫面也是爆紅維尼哏圖的由來,導致中國社群禁止將習近平比作小熊維尼的哏圖。

Some activity was paused at the US/China summit site to get this shot of President Joe Biden and Chinese President Xi Jinping walking the grounds. pic.twitter.com/RcyEPapvSY