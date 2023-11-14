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APEC部長級會 布林肯戴琪談公平願景 中國代表團認真記錄

記者劉先進 ／舊金山即時報導
華裔貿易代表戴琪說，亞太地區面臨挑戰，包括脆弱的供應鏈、日益加劇的不平等和經濟不安全、不斷惡化的氣候危機、不斷加劇的地緣政治緊張局勢。（記者劉先進 ／攝影）
華裔貿易代表戴琪說，亞太地區面臨挑戰，包括脆弱的供應鏈、日益加劇的不平等和經濟不安全、不斷惡化的氣候危機、不斷加劇的地緣政治緊張局勢。（記者劉先進 ／攝影）

中國國家主席習近平抵達舊金山、將與拜登總統展開會談之際，亞太經合組織會議APEC舉辦點、馬士孔尼展覽中心（Moscone Center）附近，習近平下榻酒店前，上千華僑歡呼迎接。會場內，國務卿布林肯( Antony Blinken )在部長級會議上說，「美國相信這一願景，既各經濟體可以自由選擇道路和夥伴；問題可公開處理；規則可以透明地達成和公平地適用；貨物、思想和人員可以合法和自由地流動。」

中國商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文，與香港商務及經濟發展局局長丘應樺的座位緊挨，居於正對記者席的中間位置。而台灣代表團席位位於斜對面。王受文、丘應樺互動熱烈，兩人面帶微笑，丘應樺還給王受文禮貌讓座。兩人不時與其他部長級官員握手、交流。

中方四個代表會前還大方站在一起，讓記者拍攝合影。在布林肯講話時，王受文認真記錄。而台灣行政院政委、對外經貿談判辦公室總談判代表鄧振中，到達會場較晚。他和國發會主委龔明鑫，幾乎未和其他團代表交流。也幾乎沒見到其他代表團過來主動溝通。龔明鑫一度觀察手機，鄧振中會前有時與旁邊與會人士談話，但表情放鬆。

布林肯說，在APEC會議舉行30年來，該亞太地區國內生產總值從19萬億增至52.8萬億。人均收入增長約四倍，使數百萬人擺脫貧困，形成了一個蓬勃發展的中產階級。亞太經合組織的21個成員經濟體目前占世界人口的 40%。生產全球貿易的一半，創造全球60%的商品和服務。

布林肯表示，大家仍然面臨著許多經濟挑戰，仍在從疫情造成的混亂中恢復，它摧毀了貿易、旅行和旅遊業。氣候危機加劇自然災害，助長極端氣溫，破壞供應鏈，摧毀農作物。俄羅斯入侵烏克蘭進一步破壞糧食和能源安全。美國希望強調三個優先事項，分別是相互聯繫，投資於連接各界的高質量、可持續的基礎設施，為基礎廣泛的增長奠定基礎。利用APEC作為思想孵化器的作用，推進新的解決方案，以應對本地區和世界面臨的一些最嚴峻挑戰，從促進公正的能源轉型，到打造提升工人和企業的數字經濟。加強包容性，釋放民眾尚未開發的潛力，無論是為從事科學、技術、工程和數學的婦女創造更多機會，為本土企業家提供更多獲得資本的機會，還是探索低地球衛星系統，以擴大與偏遠和農村地區的連接。

華裔貿易代表（USTR）戴琪（Katherine Tai）說，亞太地區有著深厚的人與人之間的紐帶，歷史訴說著集體的韌性和力量。 在一次又一次的人為和自然災難中，亞太經濟體為人民和繁榮共同挺過難關。 「我們將再次作為一個地區變得更加強大，即使是在一個充滿不確定性和挑戰的時刻相聚。脆弱的供應鏈、日益加劇的不平等和經濟不安全、不斷惡化的氣候危機、不斷加劇的地緣政治緊張局勢。這些擺在面前的障礙確實構成威脅，但同時也提供了一個機會，讓我們能夠評估現狀，創造性地思考問題，彙聚力量，勾勒出我們希望看到和經歷的未來，一個具有韌性、可持續性和包容性的未來。」

美國國務卿布林肯說，美國相信這一願景，規則可以透明地達成和公平地適用；貨物、思想...
美國國務卿布林肯說，美國相信這一願景，規則可以透明地達成和公平地適用；貨物、思想和人員可以合法和自由地流動。（記者劉先進 ／攝影）
香港商務及經濟發展局局長丘應樺，與其他代表交流。（記者劉先進 ／攝影）
香港商務及經濟發展局局長丘應樺，與其他代表交流。（記者劉先進 ／攝影）
台灣行政院政委、對外經貿談判辦公室總談判代表鄧振中，與一旁與會人士交流。（記者劉...
台灣行政院政委、對外經貿談判辦公室總談判代表鄧振中，與一旁與會人士交流。（記者劉先進 ／攝影）
中國商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文（左），與香港商務及經濟發展局局長丘應樺...
中國商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文（左），與香港商務及經濟發展局局長丘應樺（右）互動熱烈。（記者劉先進 ／攝影）

布林肯 APEC 供應鏈

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習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機

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