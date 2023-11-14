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美國之音：拜登習近平將在費羅麗莊園會談4小時

中央社舊金山14日專電
美國之音報導，拜登和習近平15日將在舊金山灣區的費羅麗莊園（Filoli）會晤。費羅麗莊園外已被封鎖，並放置「有私人會議莊園關閉」的牌子。中央社
美國之音報導，拜登和習近平15日將在舊金山灣區的費羅麗莊園（Filoli）會晤。費羅麗莊園外已被封鎖，並放置「有私人會議莊園關閉」的牌子。中央社

美國之音報導，拜登習近平15日將在舊金山灣區的費羅麗莊園（Filoli）會晤。知情人士透露，雙方將就一系列美中雙邊和全球性的議題，進行長達4小時的會談。

美國之音指出，費羅麗莊園占地265公頃，裡面有喬治亞式復興風格的豪宅、英國文藝復興風格的花園、2.8公頃的果園及1.6公里的小徑。

美國總統拜登（Joe Biden）和中國國家主席習近平會在14日抵達舊金山，準備參加這場雙邊會議。兩人將參觀莊園、舉行午餐工作會議、並與白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）和美國國務卿布林肯（Antony Blinken）舉行小型會談。

報導說，其他資深官員將就特定議題與中方舉行單獨會議。

15日晚間，習近平預計將出席美國商界和文化界領袖舉辦的2場招待會。據一名不願具名的受邀人士透露，一名美國官員將介紹習近平出場，隨後習近平將發表談話，主題為「致美國及中國人民」。

一名美國資深官員最近被問到拜習會的安排時，告訴美國之音，「我們預留了部分時間讓兩位領導人坐下來，就美中面對的廣泛全球和雙邊議題，進行深入的對話」。

報導指出，中方官員向美方提出要求，希望拜習會能夠在亞太經濟合作會議（APEC）峰會舉行地之外另選場地，並希望此次對話的時間，能超出去年11月兩人在印尼峇里島會晤的時間。

拜登與習近平去年在20國集團（G20）峰會的雙邊會談進行3小時。

另一名資深官員提到，美國將尋求與過去不同的實質性成果。美國之音引述南華早報指出，拜登和習近平預計將同意限制人工智慧被用在核武上。

布林肯對這個問題將如何在拜習會被討論則不願置評。

報導說，美中雙方在台灣和其他議題上意見分歧，美國認為目標是負責任地管理與中國競爭，北京則稱世界兩個最大經濟體的關係，「不該用競爭定義」。

中國外交部發言人毛寧稍早指稱，台灣問題是「中國的內政」。美國之音提到，中國共產黨從未統治過台灣，但卻聲稱擁有對台灣的主權。美國對台灣主權歸屬沒有官方立場、也不支持台灣獨立。

台灣將在明年1月舉行總統大選，美國警告中國不要干預台灣選舉，強調此舉將引發強烈關切。美國對中國軍方在台灣大選前，增加台海周邊軍事行動表達嚴重關切，表示這是危險和挑釁的行為。

外交部長吳釗燮告訴美國之音，拜登與習近平會晤，美方官員的說法是要穩定兩國嚴峻的關係、提升印太區域安全，這將有利於台灣，「我們不擔心」。

習近平 拜登 拜習會

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