我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜習會前 近1/4參議員籲拜登勿在台灣議題上讓步

疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死

拜習會前 近1/4參議員籲拜登勿在台灣議題上讓步

中央社華盛頓14日專電
近1/4、22名聯邦參議員發布聯合聲明，呼籲拜登於拜習會時勿在台灣議題上讓步。圖為一名幼童攝於高雄海軍新濱營區開放活動。(路透)
近1/4、22名聯邦參議員發布聯合聲明，呼籲拜登於拜習會時勿在台灣議題上讓步。圖為一名幼童攝於高雄海軍新濱營區開放活動。(路透)

拜習會明天登場，近1/4、22名聯邦參議員今天發布聯合聲明，呼籲拜登勿在台灣議題上讓步，指確保台灣獲得嚇阻中共侵略的能力與訓練，是美國當務之急。

拜登（Joe Biden）總統與中國國家主席習近平預計15日於舊金山灣區會晤。這是兩人繼去年11月印尼峇里島會談後，第2次面對面會晤。

拜習會前夕，參院外委會首席議員里契（Jim Risch）今天率領21名共和黨籍參議員發布聯合聲明，呼籲拜登勿在美國對台政策上做出任何讓步。

參議員們表示，若拜登政府在台灣議題上讓步，將是美中競爭間另一項重大錯誤。

他們說：「很少議題比確保台灣擁有嚇阻中國侵略的能力與訓練還急迫，這攸關美國重大國家與經濟安全利益，以及整個印太區域的未來。」

參議員們也批評拜登在中國未釋放遭不當關押美國公民，或在鴉片類藥物芬太尼（fentanyl）上做出承諾前就同意再度與習近平會面，指此決定「令人震驚」（astounding）。

他們強調，失衡經濟往來不應比確保美國公民林大衛、李凱和史威登（Mark Swidan）的獲釋還重要。

美國資深官員近日在一場背景簡報會指出，美中領導人預期會討論雙方分歧議題，包括人權、台海、南海以及為美國企業與勞工提供公平、公正競爭環境等。

官員表示，美方會利用機會向中國重申美國「一中政策」，重申美方不支持台灣獨立的長期政策，並向中國表明任何對台灣選舉的行動或干涉，都將引發美方極度強烈的關切。

拜登 參議員 美國公民

上一則

檀香山、聖荷西、舊金山生活最貴 但都輸給曼哈頓

延伸閱讀

拜登：我見習近平的目標 是恢復美中正常溝通

拜登：我見習近平的目標 是恢復美中正常溝通
警告習勿介入台大選？蘇利文：拜登有機會自己對習近平說

警告習勿介入台大選？蘇利文：拜登有機會自己對習近平說
以巴、援烏問題交加 拜登將藉APEC峰會展現有能力顧亞太

以巴、援烏問題交加 拜登將藉APEC峰會展現有能力顧亞太
國安會秘書長顧立雄：正安排張忠謀與拜登在APEC會晤

國安會秘書長顧立雄：正安排張忠謀與拜登在APEC會晤

熱門新聞

紐約市在現成的庇護場所之外，還搭建了帳篷城收容新移民。(路透)

紐約新收容站 無證客看一眼就走人 「想回原本住的酒店」

2023-11-13 09:16
美國國防官員證實，美軍一架MQ-9「死神」無人機8日在葉門附近的國際空域遭擊落。（美聯社）

葉門叛軍出手 擊落美軍造價3000萬MQ-9「死神」無人機

2023-11-08 20:08
前總統川普陣營表示，川普明年若再度當選總統，將在全美大規模搜捕無證移民，每年加速驅逐數百萬人，並以多種方式嚴格限制合法和非法移民。圖為川普11日在新罕布夏州造勢。(路透)

紐時：川普若當選 將大規模掃蕩移民 每年遣返數百萬人

2023-11-12 10:35
華女李梅(Mei Li，音譯)被殺害後分屍，並丟在垃圾箱中。她涉有重嫌的35歲丈夫塞繆爾．哈斯凱爾，已被警方逮捕。(LAPD警察局)

洛城華女疑遭夫分屍丟垃圾箱 父母恐也遇害 夫已被捕

2023-11-10 01:30
連鎖健檢中心Prenuvo推出全身磁振造影(MRI)掃描健檢，想預約的客戶要等候三個月。(取自Prenuvo)

MRI健檢暴紅→自費2500元 排隊3個月

2023-11-12 10:47
工作人員8日正將裝有熊貓「添添」的箱櫃送上車，運往機場，準備登機返回中國。(美聯社)

1隻不留…所有熊貓明年離美 美中關係「敲響警鐘」

2023-11-08 22:25

超人氣

更多 >
APEC直擊╱習近平下榻這裡？酒店圍白幕 場外有零星抗議

APEC直擊╱習近平下榻這裡？酒店圍白幕 場外有零星抗議
殺害肢解華妻 他是恐怖片導演 專拍暴力針對女性題材

殺害肢解華妻 他是恐怖片導演 專拍暴力針對女性題材
10號公路災難性大火 是有人故意縱火

10號公路災難性大火 是有人故意縱火

哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行

哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行
逾四成美國人 不知自己罹患這種病

逾四成美國人 不知自己罹患這種病