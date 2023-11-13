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以軍為何要攻占西法醫院？為哈瑪斯政軍要地

編譯盧思綸 / 即時報導
西法醫院具備重要戰略位置，成為以色列軍方圍攻與掌控目標。圖為醫院大樓煙硝四起。(路透)
西法醫院具備重要戰略位置，成為以色列軍方圍攻與掌控目標。圖為醫院大樓煙硝四起。(路透)

英國衛報報導，加薩走廊最大的醫療院所西法醫院（Al-Shifa Hospital）具備重要戰略位置，除了坐擁市中心主要地段，哈瑪斯行政機構更錯落其中，加上緊鄰通往沿岸的南北道路，充分展現重要的軍事和政治意義，因此，控制西法醫院成為以色列主要的軍事和政治目標。

以色列已表明，摧毀哈瑪斯治理加薩的能力，是這次進攻加薩的目標之一。

加薩衛生部副部長阿波什（Munir al-Boursh）12日指控以色列在西法醫院周邊部署狙擊手，一旦裡頭有任何風吹草動便扣下板機。除此之外，醫院周邊部分民宅被空襲摧毀殆盡，造成至少三人死亡，其中包括醫師。

內唐亞胡以一貫自信的態度表示，以色列曾短暫停火向醫院提供燃料，可是哈瑪斯不領情。除此之外，以色列提供安全通道供平民撤離醫院前往南加薩，可是裡面的人害怕得不敢出來。

加薩衛生部表示，目前院內還有1500名患者，醫護方面差不多是相同人數。當地時間11日前，數千人逃離西法醫院，不過院內醫師後續透露，目前任何人都無法離開醫院，而且建物周邊街道出現許多屍體。

對以色列來說，這次軍事行動的最終目標是瓦解哈瑪斯掌控加薩的勢力，以防武裝分子捲土重來，不過行動本身已然危及以色列和他國的外交關係。

白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）先前受訪表示，「美國不希望看到醫療設施煙硝四起，許多無辜百姓和治療中的患者被困其中，美國政府已經主動和以色列國防軍針對此事進行商討。」

以色列官員則回應並未針對醫療院所，且反覆主張哈瑪斯總部就位在西法醫院下方碉堡，武裝分子是利用病患、醫護和平民作為人肉盾牌；對此哈瑪斯提出反駁。

以色列軍方發言人赫克特（Richard Hecht）上周同樣澄清以軍並未將醫療院所列為攻擊目標，可是他補充，「一旦發現哈瑪斯恐怖分子，格殺勿論。」

以色列《新消息報》（Yedioth Ahronoth）專欄作家艾薩克洛夫（Avi Issacharoff）認為，以色列將國家史上最慘重遇襲事件改寫成相對成功的軍事行動，可是「也演變為以色列史上最嚴重的外交災難」。

儘管西方列強不斷敦促停火，以色列絲毫沒有表現出妥協的可能。

以色列 加薩 哈瑪斯

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