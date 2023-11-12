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共和黨總統初選 參議員史考特宣布退選

編譯中心╱即時報導
南卡州參議員史考特12日宣布退選共和黨總統初選。(美聯社)
南卡州參議員史考特12日宣布退選共和黨總統初選。(美聯社)

南卡州的共和黨總統初選參選人參議員史考特(Tim Scott) 12日晚宣布退選。

美聯社報導，史考特在12日晚「福斯新聞」政論節目「周日晚與高迪」(Sunday Night in America with Trey Gowdy)上做此宣布。高迪原本是南卡州共和黨眾議員，兩人曾合寫過一本書。

史考特說，「我今天比5月22日更愛美國，但當我回到愛阿華州時，我不會以總統候選人的身份。 我將暫停我的競選活動，」史考特告訴高迪，「我認為地球上最傑出的選民非常清楚地告訴我，不是現在」。

史考特於2022 年5 月宣布競選，是繼前聯合國大使海理(Nikki Haley)後第二位共和黨南卡出身的共和黨人參選。他的競選訊息基本上是積極和樂觀，他以一個由單親母親撫養長大的個人故事，現身說法，後來成為唯一的在任非裔共和黨參議員。

共和黨在8日才選辦完第三次總統初選辯論，史考特在最後關頭才勉強通過門檻，得有資格參加五名參選人的辯論。

CNN報導，周日晚的這一消息讓史考特參議員的許多助理和捐助者感到驚訝。

據報導， 兩位與他的競選活動關係密切的人士表示，他們事先並不知道此一退選通知，雖然大家心理有數，史考特在共和黨初選中正面臨艱苦的奮鬥。

支持史考特的超級政治行動委員會 10月撤回一系列電視廣告，並在上周第三次共和黨總統初選辯論後決定不再進行新的投資。

一位支持史考特的共和黨人告訴CNN，「他傳達樂觀、充滿希望的信息，但這不是共和黨目前的基調。」

共和黨 南卡 參議員

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