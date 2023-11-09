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拜習會前要北京展誠意 眾院中國委員會提10訴求

中央社華盛頓9日專電
眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格。（美聯社）
眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格。（美聯社）

美中元首預期下周會晤，眾議院中國委員會8日呼籲總統拜登，要求中國國家主席習近平達成10項訴求，以展現改善美中關係誠意，包含停止所有台海軍事行動。

亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議將於15至17日在舊金山舉行。日經新聞近日引述美國官員表示，同樣將出席會議的拜登（Joe Biden）與習近平訂於15日會晤。這將是兩人繼去年11月在印尼峇里島會談後，第2次面對面會晤。

拜習會登場前夕，以聯邦眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）為首的13名共和黨籍成員，8日聯名致函拜登，呼籲他要求習近平達成委員會的10項訴求，以展現北京與華府改善關係的誠意。

根據委員會今天公布的信函副本，這10項訴求包括停止在台海中線東部台灣防空識別區（ADIZ）內軍事行動、停止對美國海空資產進行攔截或幾乎碰撞行動、釋放所有遭不當監禁的美國公民、立即讓所有面臨「出境禁令」的美國公民離開中國、對強效類鴉片止痛劑芬太尼（fentanyl）進口原料建立客戶身分查核（Know Your Customer，簡稱KYC）規定等。

蓋拉格等人也要求北京停止在南海仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）附近水域騷擾進行補給行動的菲律賓船隻，並釋放與撤銷對壹傳媒創辦人黎智英、被控違反「港區國安法」串謀顛覆國家政權罪之47名香港泛民主派人士的告訴。

蓋拉格等人在信函中指出，拜登上任首年對中國採取諸多強硬作為，但過去2年間大幅收手，不僅未因侵蝕香港自治或新疆種族滅絕制裁任何一名中共官員，也未新增美國財政部的中國涉軍企業名單。

他們批評，拜登政府對美中競合的對外立場雖沒變，但顯然為與北京進行「類殭屍接觸」犧牲競爭作為。儘管華府退讓不斷，北京卻沒太多作為，包括未降低台海緊張情勢。

他們說，此次拜習會，讓拜登有最後一次機會修正「錯誤政策」，上述訴求僅為北京能展現誠意的「最基本要求」。「若習近平未能達成（訴求），您的政府必須終止追求『殭屍接觸』，改採更果斷姿態，以捍衛美國利益與價值。」

蓋拉格6月曾投書「華爾街日報」（The Wall Street Journal），批評拜登政府讓過去已被證明無效的接觸政策「起死回生」，與北京進行「殭屍接觸」（zombie engagement）。

拜登 北京 習近平

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