多州普選結果的七大啟示：保護墮胎權對民主黨加分最多

拜登總統民調低迷之際，民主黨在7日多州普選表現頗佳。（Getty Images）

拜登總統民調低迷之際，民主黨 在7日多州普選表現頗佳，紐約時報8日報導，接下來觀察重點則是民主黨能否乘勝追擊，把勝利氣勢灌注給拜登，拉抬拜登2024年連任選情。

紐約時報指出，這次多州普選的七大啟示包括：

沒有任何議題比保障墮胎 權對民主黨加分效果更大

墮胎議題威力強大，就連前紐約市長彭博(Michael Bloomberg)創立的基金會「所有城鎮支持槍枝」(Everytown for Gun Safety)，在維吉尼亞州播放的競選廣告內容都先倡議保護墮胎權，然後才討論槍枝暴力問題。

楊京推動禁止妊娠15周以上墮胎的「中間立場墮胎法」(moderate abortion law)，結果讓民主黨得到批評重點，進而拿下州眾議院多數，保住州參議院多數，讓楊京難堪。

民主黨在深紅地帶的肯塔基州也能贏，貝希爾(Andy Beshear)辦得到

雖然身處紅州，但貝希爾反對全州墮胎禁令，為自由派選民在乎的議題堅守底線不願妥協，值得做為其他紅州的民主黨候選人參考。

攻擊跨性別者權益的手段行不通

貝希爾對手、共和黨籍州檢察長卡麥隆(Daniel Cameron)與共和黨側翼耗費500多萬元強打批評男女同志、雙性戀、跨性別者等(LGBTQ)權益的競選廣告，結果沒有獲得選民共鳴。

俄亥俄州選民支持保障墮胎權，也支持娛樂大麻合法

在共和黨支持度較高的俄州，選民再度展現保護墮胎權的立場相當受歡迎。

如果墮胎權不是投票議題，共和黨便輕鬆贏得選舉

墮胎權在這次密西西比州並不是公投議題，共和黨籍州長瑞維斯(Tate Reeves)爭取連任，面對的民主黨對手普里斯萊(Brandon Presley)也堅決反墮胎，投票結果瑞維斯連任成功。

前總統歐巴馬任內白宮助理艾莫(Gabe Amo)在羅德島州第一選區聯邦眾議員特別選舉勝出

艾莫曾任跨政府部門事務辦公室副主任，成為拜登白宮助理參選國會議員當選首例。