杜克大學最新研究：現役美軍個資在網上不到1元能買到

研究人員實際購得的個資包括姓名、電話號碼、地址，甚至還有現役美軍兒女的姓名、婚姻狀況、個人淨資產、信用評分等，通常只須花費0.12元就能取得。（歐新社）

杜克大學(Duke University)6日發表最新調查研究指出，成千上萬現役美軍的個人資料，可以用既簡單又方便的方式在網路上購買，某些個資只須花費0.12元就能取得。

國家廣播公司(NBC)報導，杜克大學研究人員調查發現，現役美軍個資外洩 之後，掌握資料者在網路上大打廣告，低價兜售；研究人員實際購得的個資包括姓名、電話號碼、地址，甚至還有現役美軍兒女的姓名、婚姻狀況、個人淨資產、信用評分等，通常只須花費0.12元就能取得。

在這項調查中，研究人員總共買到將近5萬名現役美軍的個資，總計花費則為1萬多元。

報導指出，研究結果引發個資外洩恐將構成國安威脅的疑慮。杜克大學研究團隊指出，公布調查報告之前已將研究結果呈送參議院，並呼籲國會採取行動。

共和黨籍路易西安納州聯邦參議員 卡西迪(Bill Cassidy)說，這項研究凸顯了現役美軍安全保護出現缺口的問題。他說：「我們必須為了國家安全利益而拿出行動，保護那些正在捍衛國家的人。」

民主黨籍俄勒岡州聯邦參議員魏登(Ron Wyden)指出，調查發現對於決策者而言有如一記當頭棒喝，認清竊取個資產業已經失控，對美國國家安全帶來重大威脅。

杜克大學研究人員發現，有500多個竊取個資網站在網路上打廣告，聲稱可以提供現役美軍個資，不過其中某些網站發現有意購買的買方來自學術機構時則拒絕交易，其他網站則要求買方簽署保密協議(nondisclosure agreement)。研究團隊最後向三個網站購得現役美軍個資，但研究報告當中並未公布網站名稱。

主持這項研究的杜克大學史丹福公政政策中心(Sanford School of Public Policy)研究員薛爾曼(Justin Sherman)指出，研究結果反映了平常較少獲得討論的隱私 保護規範。

薛爾曼說，政策與實際狀況之間存在落差，現有政策主要只針對消費者隱私保護，與國家安全有關的隱私保護非常重要，可是卻沒有獲得相等的關注程度。