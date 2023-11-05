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以色列總理：拒絕停火 除非人質全部獲釋

中央社耶路撒冷5日綜合外電報導
哈加里在新聞簡報會中提出影片、照片和聲音紀錄，作為哈瑪斯運用醫院作掩護並且不讓平民離開戰區的證明。(截自YouTube)
哈加里在新聞簡報會中提出影片、照片和聲音紀錄，作為哈瑪斯運用醫院作掩護並且不讓平民離開戰區的證明。(截自YouTube)

儘管要求加薩停戰呼聲與日俱增，以色列總理內唐亞胡今天對此予以拒絕，強調除非10月7日遭到巴勒斯坦伊斯蘭主義武裝組織哈瑪斯擄走的逾240名人質全部獲釋。

路透報導，內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）在南部拉蒙空軍基地（Ramon air force base）發表談話時重申以色列政府立場說：「如果人質沒有返回，就不會停火。應該把這個字從字典中徹底刪除。」

「我們對盟友們和對敵人都是這麼說。我們絕對會繼續下去，直到將他們擊敗。我們別無選擇。」

以色列總理內唐亞胡。(美聯社)
以色列總理內唐亞胡。(美聯社)

卡達、沙烏地阿拉伯、埃及、約旦、阿拉伯聯合大公國外交部長昨天在約旦首都安曼會見國務卿布林肯（Antony Blinken），敦促他說服以色列同意停火。

布林肯稍早突然訪問遭到以色列占領的約旦河西岸（West Bank），與巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）主席阿巴斯（Mahmud Abbas）會面。阿巴斯也提出立即停火要求。

與此同時，以軍今天表示，找到哈瑪斯（Hamas）一個由地道、指揮中心和火箭發射台組成的網絡，地點在加薩走廊（Gaza Strip）北部多家醫院附近的下方。

以色列國防軍（Israel Defense Forces）發言人哈加里（Daniel Hagari）告訴記者：「哈瑪斯有系統地將醫院納為其戰爭機器的一環。」

影片來源：YouTube The Telegraph

哈瑪斯對這種說法予以否認，並且指控以色列散播謊言。

哈加里在新聞簡報會中提出影片、照片和聲音紀錄，作為哈瑪斯運用醫院作掩護並且不讓平民離開戰區的證明。

他表示，戰爭期間，從加薩對以色列發射的逾800枚火箭脫靶而落入這塊飛地內，造成許多巴勒斯坦人喪生。獲伊朗支持的哈瑪斯在當地生產部分火箭，也接收來自海外的火箭。

路透報導，哈加里上述說法的真實性無從查證。

以色列 哈瑪斯 加薩

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