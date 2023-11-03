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美財政部以涉俄為由宣布新制裁 包括3家中企

記者陳宥菘／即時報導
美國財政部當地時間2日宣布最新一批130名制裁清單，其中包含3家中國企業，其被指控幫助俄羅斯國防工業繞過制裁。（美聯社）
美國財政部當地時間2日宣布最新一批130名制裁清單，其中包含3家中國企業，其被指控幫助俄羅斯國防工業繞過制裁。（美聯社）

美國財政部當地時間2日宣布最新一批130名制裁清單，其中包含3家中國企業。美財政部表示，這些公司幫助俄羅斯國防工業繞過制裁，繼續向俄羅斯運送高度優先的軍民兩用商品，包括俄羅斯武器系統依賴的零件。制裁對象還包含土耳其、阿拉伯聯合大公國等國企業。

在3家受到制裁的中國企業裡，美方指控其中2個中國實體已向俄羅斯運送了數百批光電設備、相機、電信設備等其他物品，還有1個實體向俄羅斯的國有飛彈製造商運送了雷達組件，相關組件被用於防空飛彈系統。

觀察者網報導，另有7家俄羅斯銀行和數十家工業公司也受到美國財政部的制裁，其中包括俄羅斯天然氣工業石油公司。美方稱，該公司為俄羅斯的先進煉油工業生產化學製劑。

美國財政部表示，雖然將繼續以雙邊合作的精神與中國、土耳其和阿拉伯聯合大公國政府合作，共同解決潛在的製裁和出口管制漏洞，但財政部將毫不猶豫地採取行動，以杜絕俄羅斯持續利用美國及國際金融體系，以維持對烏克蘭的侵略戰爭。

就在一個多月前，美國商務部以涉支援俄軍事工業為由，先在9月25日將10家中國企業與1名個人列入實體清單，10月6日再將42家中國企業列入出口管制清單，中國商務部發言人10月7日就此批評美方泛化國家安全，濫用出口管制措施，中方對此「堅決反對」，並將採取一切必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

此外，報導指出，美國國務院同日也針對俄羅斯的能源生產和收入、金屬和採礦業、國防採購以及參與支持俄羅斯政府戰爭和其他惡意活動的部門發布了近100項制裁。

路透和金融時報消息指，美國國務院在聲明中表示，最新措施針對的是參與西伯利亞一個名為「北極液化天然氣2號」（Arctic-2 LNG）大型計畫的開發、營運和所有權的主要實體。此外，針對俄軍在烏克蘭使用的KUB-BLA 和「柳葉刀」（Lancet）自殺式無人機，美國也將其認定的採購生產網路及無人機的製造和設計方納入制裁對象。

俄羅斯 財政部 國務院

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