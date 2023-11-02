中國外交部證實 中美下周華盛頓舉行軍控和防擴散磋商

中國外交部發言人汪文斌證實，中美將於下周在華盛頓舉行司級軍控和防擴散磋商。（歐新社）

中國外交部發言人汪文斌2日下午在例行記者會中證實，中美將於下周在華盛頓舉行司級軍控和防擴散磋商，中國外交部軍控司負責人將率團出席。根據雙方商定的安排，中美雙方將就國際軍控條約履約防擴散等廣泛議題進行對話交流。

華爾街 日報2日率先披露，拜登政府準備與中國舉行一次罕見的核軍控討論。報導稱，美國目前正尋求避免同中俄發生會破壞穩定的三方軍備競賽。

美國官員表示，定於下周一舉行的這場會議是自歐巴馬政府以來，美中兩國政府間的首次此類會談，將重點討論如何降低誤判風險。

華爾街日報表示，美俄雙方長期以來一直通過開展正式談判來為各自的核力量設限，而美中之間的此番討論並不是兩國開啟同類正式談判的信號。下周一的會議將讓美國官員有機會向中國官員了解北京方面的核戰略思想及其積極增強核武庫的情況。

根據美國五角大樓上月發布的一份中國軍力報告，截至今年5月，中國已擁有500多枚作戰核彈 頭，到2030年很可能部署超過1,000枚核彈頭，並在2035年前繼續增加核力量。

據稱，預計下周舉行的這場會談將由國務院 高級官員斯圖爾特（Mallory Stewart）和中國外交部軍控司司長孫曉波共同主持。