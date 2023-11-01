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中國AI先驅朱松純研究獲肯定 美提供至少3000萬經費

記者顏伶如／即時報導
圖為2022年北京論壇，時任北京大學智能學院、人工智能研究院院長朱松純做主旨報告。（中新社）
圖為2022年北京論壇，時任北京大學智能學院、人工智能研究院院長朱松純做主旨報告。（中新社）

根據新聞周刊(Newsweek)1日調查報導，前任洛杉磯加大(UCLA)人工智慧研究中心主任朱松純(Song-Chun Zhu)，目前在中國率領團隊研發最先進的人工智慧(AI)科技，由於研發結果具有重要軍事價值，他曾比喻影響力有如原子彈，但朱松純主持研究曾拿美國聯邦政府至少3000萬經費。

報導指出，五角大廈持續為朱松純提供研究經費，包括在他在北京大學任職之後，研發計畫主要目的是支持中國軍事研究，並且加入旨在將外國技術與知識移轉到中國的中國共產黨英才計畫。

新聞周刊指出，美國開放的學術環境不但成為中國取得軍事設備先進科技的來源，還讓跟美國主要敵手積極合作的科學家獲得經費贊助，直到中國在貿易、科技等領域逐漸在國際舞台崛起之後，如此狀況才開始受到檢視。

報導指出，國防部回覆採訪時說，美國也在大力推動國際合作，從全球各地招募一流人才，包括中國，來到美國參與研究發展；聯邦機關「國家科學基金會 」(National Science Foundation，NSF)是為朱松純提供贊助經費的單位之一，至於贊助是否涉及利益衝突，「國家科學基金會 」直到2022年才建立新的分析機制。

「國家科學基金會 」研究安全策略與政策部主任蕾貝卡‧凱斯勒(Rebecca Keiser)說，與朱松純有關的外國合作與關聯被發現之後，已通報情治機關以及執法部門。她說，「國家科學基金會 」了解經費贊助所涉及的國家安全與研究安全風險。

新聞周刊指出，朱松純並未觸犯任何美國法律；朱松純與目前所屬的研究機構均未回覆採訪要求，中國駐美大使館也未對新聞周發表示評論。

報導指出，朱松純研究經費主要來自於國防部旗下機構「國防高等研究計畫署」( Defense Advanced Research Projects Agency，DARPA)、美國海軍以及美國陸軍。國防部多年來都強調，人工智慧未來將在戰場上扮演重要角色。

報導指出，朱松純獲得的絕大多數聯邦經費是在2020年之前的10年間取得、朱松純於洛杉磯加大計算機視覺、認知、學習與自主機器人中心任職18年之後，2020年返回中國。

新聞周刊報導，朱松純2021年獲得研發高階自動機器人的69萬9938元聯邦經費，另一筆52萬多元經費則用來研發機器人認知平台。

洛杉磯加大 國防部 人工智慧

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