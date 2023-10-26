高層會談前夕 白宮提美中在南海爭端盼重啟軍事溝通

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）。美聯社

中共中央外事工作委員會辦公室主任兼外長王毅 訪問華府會晤美國外交高層官員，白宮 26日表示，美方將當面對王毅關切解放軍在南海的危險行徑，也會傳達希望重開軍事溝通管道的意願。

五角大廈上周公布最新一批解放軍在南海追蹤或攔截美軍戰機的影片，指控解放軍持續在南海與東海等海空域，針對美國和盟友實施挑釁和危險的攔截行動，前年秋天迄今累計數百起；中國國防部在王毅抵達華府的時刻公開影片，反控美軍危險攔截。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）表示，王毅來訪延續外交高層對話，是美中保持溝通管道的里程碑。

柯比說，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）會透過這次的對話機會，重申美國對中國行徑的關切，尤其是在南海；此外，蘇利文也會藉機與中方官員當面探索維持溝通管道的開放，並試圖重啟依然關閉的軍事溝通管道。

此外，柯比提到，美中高層官員會談也會觸及中東議題，國務院發言人米勒（Matthew Miller）重申，中方應發揮影響力，敦促中東地區恢復穩定。

王毅26日到28日訪問華府，除會晤國務卿布林肯（Antony Blinken）和蘇利文外，也傳出有機會和美國總統拜登 舉行會談，白宮迄今未證實這項安排。

王毅將在26日傍晚會晤布林肯，米勒於事前對會談主題三緘其口。

對於富士康在中國遭到調查，被解讀為北京以此干預台灣總統選舉，米勒說，美國對台灣民主充滿信心，相信台灣選民應該不受干擾的狀態下選出下一任領導者；美國不會在台灣大選中選邊站，會公平對待所有候選人；無論哪個政黨執政，美國對台灣的政策都不會改變。

聯邦參議院外交委員會首席議員芮胥（James Risch）在社群平台X表示，拜登政府已經派了好幾撥人訪問中國，但沒有成果；中國共產黨以武力控制印太地區，任由鴉片類藥物芬太尼（Fentanyl）流通氾濫，還錯誤拘留美國公民。

芮胥表示，「在解決美國這些優先議題之前，不應舉行任何美中峰會。」若王毅來訪沒有帶來中方具體改變的成果，而拜登政府又要舉行拜習會，就證明拜登政府面對美國關鍵安全挑戰的軟弱態度。