美國軍援兩頭燒？3種軍火以色列、烏克蘭都要

烏克蘭軍正在使用的一次發射八枚刺針飛彈「復仇者防空飛彈系統」，以色列目前也會要求 美方提供。

拜登總統19日試圖表明以哈衝突及俄烏戰爭兩者間，美國不會偏袒支援烏以任一戰場，但國防部 官員卻透露原本承諾給烏克蘭 的數萬枚155毫米砲彈將轉運給以色列 。由於烏克蘭砲擊戰演變成消耗戰；以色列則準備在人口稠密的加薩地帶打城鎮戰，所需的資源也不盡相同，紐約時報指出，有三項武器系統可能是以色列和烏克蘭皆有需求的，將考驗美國後勤調動的能力。

榴彈砲

北約標準155毫米砲彈也許是所有彈藥中需求最大的。自去年2月俄國入侵後，美國已向烏克蘭運送超過200萬發，歐洲也已運送了數十萬發，西方庫存接近見底。不僅如此，美國送往烏克蘭的其中數十萬發正是從以色列調撥，其庫存約一半的砲彈已於去年冬天運出。國防部官員表示，五角大廈現在計畫至少將部分剩餘資金重新分配給以色列軍方。

導引炸彈

哈馬斯攻擊後，美國向以色列發送的第一批武器包括約1000枚重約250磅、使用GPS導航系統打擊目標的小口徑炸彈。官員表示以色列正在敦促美國提供更多空射的導引炸彈，近期還要向烏克蘭交付承諾的陸射版本炸彈。不過專家指出2018年來國防部已採購超過3萬4000枚炸彈，應暫可滿足兩國的需求。

刺針飛彈

雖然兩國防空系統差異甚大，但華府智庫戰略暨國際研究中心(CSIS)顧問坎西恩(Mark Cancian)指出，烏以兩國都有刺針飛彈需求，烏克蘭曾以此擊落俄羅斯無人機和其他空襲；以色列地面戰也可能特別需要它們。

刺針飛彈非常適合加薩城鎮戰，因其重量輕、體積小、便攜性高。搭載砲塔、可以一次發射八枚刺針飛彈的悍馬「復仇者防空飛彈系統」(Avenger)也可能是以色列要求的武器，而去年11月底以來，烏克蘭已從美國接收20輛復仇者。