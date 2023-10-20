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喬登3度敗陣 眾院共和黨團撤銷議長候選人提名

新華社／華盛頓20日電
前總統川普盟友、共和黨籍眾議員喬登今天第3輪眾院議長投票再度失利。(新華社)
前總統川普盟友、共和黨籍眾議員喬登今天第3輪眾院議長投票再度失利。(新華社)

國會眾院司法委員會主席、共和黨右翼保守派議員喬登（Jim Jordan）20日在眾院議長選舉第三輪投票中依然未能獲得足夠票數當選，而後眾院共和黨人取消其議長候選人提名。

在第三輪投票中，25名共和黨籍眾議員未把票投給喬登，高於第二輪22票和第一輪20票的反對票數，體現出共和黨內部溫和派對喬登當選議長的阻力漸增。

目前，共和黨人在眾院占據221個席位，僅比民主黨多出9席。民主黨是「鐵板一塊」，在三輪投票中都一致支持眾院少數黨領袖傑弗瑞斯。共和黨內部嚴重分裂，導致喬登未能獲得到場議員過半數支持。

自從10月3日共和黨籍前議長麥卡錫（Kevin McCarthy）被罷免以來，眾院一直處於「群龍無首」的癱瘓狀態。11日，眾院共和黨人提名眾院多數黨領袖斯卡利斯為議長候選人，而後其因未獲足夠黨內支持而退出競選。13日，眾院共和黨人提名喬登為黨內議長候選人。

在正式選出下一任議長之前，眾院將無法推進立法議程，而議員們需要在11月中旬前通過聯邦政府撥款法案，以再次避免政府「停擺」。由於三輪投票出現僵局，一些不支持喬登的溫和派共和黨人要求給眾院臨時議長麥克亨利更大權力的呼聲漸長，他們希望在正式議長出爐前，麥克亨利可以推動一些緊迫的立法進程，避免眾院持續「癱瘓」。

《華盛頓郵報》報道指出，這是美國歷史上眾院開會期間議長空缺持續時間最長的一次，而歷史上曾出現過議長辭職、死亡等特殊情況，最多也只出現過兩天的臨時「空檔」。最近一項民意調查顯示，美國人認為議長空缺和選舉繼任者的艱難正在損害政府的執政能力。

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