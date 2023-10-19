刺激美台經濟發展 美資深議員再推避免雙重課稅法案

美國國會跨黨派資深議員19日共同提出避免美台雙重課稅法案。（本報系資料照片）

美國國會跨黨派資深議員19日共同提出避免美台雙重課稅法案，這是美國聯邦參議院外交委員會審查通過後，由主管稅務的委員會另外提出共同版本，也是要解決美台雙重課稅問題，提案議員稱這將會強化雙邊關係並刺激經濟發展。

不同於參院 外委會由主席梅南德茲（Bob Menendez）逕行提案，快速審查通過的模式；參院財政委員會會主席魏登（Ron Wyden）、首席議員克雷波（Mike Crapo）、眾院歲出入委員會主席主席史密斯（Jason Smith）與尼爾（Richard Neal）先徵集公眾意見，由隸屬於美國國會的聯合稅務委員會（Joint Committee on Taxation）草擬政策性文件並獲得委員會審查通過後，四位資深議員19日公布「美台快速減免雙重課稅法案」內容。

財委會主導的版本將解決超額賦稅問題，亦即台灣民眾取得美國來源股利、利息及權利金，適用優惠稅率；赴美投資 的台灣企業匯回股利或支付權利金時，享有優惠稅率；處理台美雙重居住者雙重課稅問題；相關待遇要美國財政部確認台灣也提供同等互惠待遇時，才會生效。

魏登透過新聞稿表示，顯而易見地，強化對台灣的經濟夥伴關係，有助於美國的就業 機會和國家安全；提案意味著朝向減免美台雙重課稅，以及美國晶片製造邁出重要一步。

史密斯表示，美國和台灣的勞工都需要這部法案來減輕稅收負擔，這將鼓勵美國投資並創造更多就業機會，同時促進美國與主要經濟夥伴的繁榮。

兩黨和兩院的委員會領袖們很難得會共同提案，魏登承諾會盡力推動完成立法；魏登上月表示，若進展順利，數月內就可以達成目標，不需要拖上好幾年。

由於兩黨和兩院負責稅務的領袖共同提案，一般預料這部法案已經獲得基礎共識，更有機會通過兩院審查，並可以縮減兩院協調時間，加速通過，送到白宮讓美國總統拜登簽署成案。

財委會上月審查政策性文件時，魏登與梅南德茲都承諾要緊密合作，討論一項架構來達成避免雙重課稅的目標，落實財委會和外委會的法案版本；不過如今梅南德茲涉貪遭起訴暫時卸下外委會主席一職，是否會影響法案最終走向仍待觀察。