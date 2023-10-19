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國防部稱中國已擁逾500枚核彈頭 關切北京對台施壓

中央社華盛頓19日綜合外電報導
圖為解放軍閱兵時展示的核子武器。(路透)
圖為解放軍閱兵時展示的核子武器。(路透)

根據國防部今天公布的年度中國軍力報告，中國已擁有超過500枚可用於作戰的核彈頭，且2030年前將增加到超過1000枚。對於北京對台灣施加壓力，美方也在報告中重申關切。

路透報導，國防部在這份涉及範圍廣泛的報告中表示，截至2023年5月，中國已有500多枚核彈頭，數量有望超過預測。國防部在前一份報告中估計，北京當局2021年擁有逾400枚作戰核彈頭。

一位高官在簡報這份報告時對記者說：「我們看到中華人民共和國持續相當快速地推動自身核武力現代化、多元化，並予以擴展。…如果你拿他們現在做的事跟大約10年前相比，現在的規模與複雜度真的遠超過當年。」

儘管中國核武器數量增加，仍遠低於俄羅斯與美國擁有的數量。

美國核彈頭儲備量約3700枚，並部署了其中約1419枚戰略核彈頭。俄羅斯部署了大約1550枚核彈頭，而根據美國科學家聯盟（The Federation of American Scientists），俄國核彈頭儲備量為4489枚。

國防部的報告也提到，中國海軍擁有超過370艘船艦和潛艦，高於去年的340艘。中國國家主席習近平追求讓中國成為區域傑出軍事力量，擴展海軍對此相當重要，而且北京當局已經擁有全世界規模最大的海軍。

報告內容也重申美方關切北京對台灣施壓。

當前美中關係緊張，全球前兩大經濟體因為台灣、中國人權紀錄、中國在南海的軍事活動等議題而發生摩擦。

但華府亟思恢復兩軍之間的溝通。國防部上周表示已接受邀請，將出席中國10月底舉行的年度安全論壇「香山論壇」，這是兩軍關係可能緩和的最新跡象。

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