拜登18日訪問以色列 紐時：將為白宮帶來安全和政治挑戰

總統拜登18日將赴以色列，展現美以團結一致。(美聯社)

美國國務卿布林肯16日在以色列 首都特拉維夫宣布，總統拜登 18日將赴以色列，以表達堅定支持以色列。紐約時報和路透報導，這將為白宮帶來安全和政治的巨大挑戰。

於中東國家奔走斡旋的國務卿布林肯（Antony Blinken）16日在特拉維夫宣布，拜登決定應以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）上周末的邀約，訂於18日訪問以國。

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）表示，拜登此行將會見以色列總理內唐亞胡，並從以色列官方獲得戰略與軍事行動的最新資訊，也將了解人質現況、討論人道救援等議題。

短暫停留以色列後，拜登將轉往約旦安曼會見約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）、埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi），以及巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）。

拜登對於是否在戰時訪問以色列已考慮多時，此次出訪不僅是對美國重要盟友展現堅定支持，也向該區其他國家示警，避免戰事升級，但風險也甚高。

紐約時報報導，首先，位於特拉維夫郊外的班古里昂機場（Ben Gurion Airport）距離加薩 僅約40哩，位於哈瑪斯飛彈射程之內，實際風險顯而易見。

布林肯16日和內唐亞胡在特拉維夫開會期間，飛彈空襲警報響起，兩人及以色列內閣官員被緊急送往一處掩體並避難5分鐘，才再前往軍事指揮中心繼續討論。

此外，拜登面臨的政治風險也難以衡量。拜登15日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「60分鐘」訪問時表示，以色列占領加薩走廊將是「重大錯誤」，強調哈瑪斯不代表每一個巴勒斯坦人，公開呼籲以色列保持謹慎態度。

路透報導，前國安官員、現大西洋理事會（Atlantic Council）智庫研究員馮騰羅斯（Kirsten Fontenrose）表示，拜登需要與內唐亞胡面對面，確保他明白美國的全球聲譽正受威脅，而佔領加薩將使兩國陷入持久衝突。

此外，分析人士稱，若拜登在以色列即將在加薩發動地面戰前到訪，很容易被指責要為平民傷亡負責。

儘管拜登政府正在努力緩解加薩的人道危機，但截至目前，美方還未批評以色列切斷電力和糧食的舉動。阿拉伯領袖向美國官員提出抗議，稱封鎖相當於集體懲罰，根據戰爭法是非法之舉。