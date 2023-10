美穿梭外交防戰事擴大 嚇阻伊朗蠢動、籲中國協助降溫

國務卿布林肯旋風出訪中東六國,極力拉攏阿拉伯國家協助圍堵衝突擴大。(Getty Images)

彭博資訊報導,以美國為首的西方盟國加大力道預防以哈衝突擴散到其他地區,憂心以色列 一旦入侵加薩 走廊,恐怕引發伊朗 介入參戰。

國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)受訪表示,近幾日,白宮陸續透過特殊途徑警告伊朗切勿搧風點火,加劇以哈衝突白熱化。美國不排除伊朗直接或藉由黎巴嫩什葉派民兵組織真主黨(Hezbollah)干預衝突。

以色列戰時政府矢言消滅哈瑪斯,並且動員30萬預備役大軍準備展開地面行動。知情人士透露,對此美國要求卡達轉告真主黨不要輕舉妄動開啟第二戰線。

從一輪又一輪穿梭外交不難看出各國對於衝突擴散日益增加的恐慌感。

英國外交大臣柯維立(James Cleverly)15日向天空新聞網(Sky News)表示,已經敦促以色列將平民死亡數減低到最少,「避免巴勒斯坦平民傷亡才符合以色列利益,因為哈瑪斯顯然希望將衝突擴大為阿拉伯和以色列的戰爭,甚至是整個穆斯林世界對上廣大國際社會。包括以色列在內,沒人希望走到這一步。」

國務卿布林肯(Antony Blinken)一方面旋風出訪中東六國,極力拉攏阿拉伯國家協助圍堵衝突擴大,另一方面,首次致電中國外交部長王毅,期盼北京政府發揮在中東地區的影響力共同將大事化小。

拜登總統(Joe Biden)14日和以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)通話時表達對以色列「堅定不移」的支持,另一邊致電巴勒斯坦自治政府(Palestinian Authority)總統阿巴斯(Mahmoud Abbas),說明將「全力支援」人道救援進入加薩。

以色列軍方準備針對加薩發動大規模侵襲行動,而目前在一波波空襲報復中,已經有超過2300名巴勒斯坦人喪生,引發外界對於以色列造成人道浩劫的批評聲浪。

伊朗更表示,「抵抗軸心」(axis of resistance)的成員將就以色列對巴勒斯坦犯下的罪行做出回應。「抵抗軸心」包括伊朗支持的伊拉克什葉派穆斯林派系,和已加入戰局的黎巴嫩真主黨。

伊朗外交部長艾密拉多拉安(Hossein Amirabdollahian)日前和卡達國王塔米姆(Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani)會面談到,倘若以色列執意侵略加薩,「那麼沒人能保證避免衝突蔓延」。

駐華府戰爭研究所(Institute for the Study of War)9日報導,伊朗革命衛隊和真主黨已經派兵駐紮敘利亞邊境西南方。

以色列期望透過在地中海東部的美國軍艦嚇阻伊朗及其代理勢力,另一方面又不斷加強北接黎巴嫩和敘利亞邊境的兵力。

土耳其則憂心美國軍艦助長以色列氣焰會適得其反,讓以軍更肆無忌憚攻擊哈瑪斯,導致衝突更惡化。

除此之外,一未要求匿名的法國高官表示,自從以哈衝突爆發,法國也曾經和真主黨跟伊朗溝通過,同時歐盟領袖預計17日召開會議商討因應之道。