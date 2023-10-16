我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

債務累累 大型連鎖藥局Rite Aid聲請破產保護

買音樂會門票、找旅館…4種詐騙正猖獗 民眾難設防

美穿梭外交防戰事擴大 嚇阻伊朗蠢動、籲中國協助降溫

編譯盧思綸／即時報導
國務卿布林肯旋風出訪中東六國，極力拉攏阿拉伯國家協助圍堵衝突擴大。（Getty Images）
國務卿布林肯旋風出訪中東六國，極力拉攏阿拉伯國家協助圍堵衝突擴大。（Getty Images）

彭博資訊報導，以美國為首的西方盟國加大力道預防以哈衝突擴散到其他地區，憂心以色列一旦入侵加薩走廊，恐怕引發伊朗介入參戰。

國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）受訪表示，近幾日，白宮陸續透過特殊途徑警告伊朗切勿搧風點火，加劇以哈衝突白熱化。美國不排除伊朗直接或藉由黎巴嫩什葉派民兵組織真主黨（Hezbollah）干預衝突。

以色列戰時政府矢言消滅哈瑪斯，並且動員30萬預備役大軍準備展開地面行動。知情人士透露，對此美國要求卡達轉告真主黨不要輕舉妄動開啟第二戰線。

從一輪又一輪穿梭外交不難看出各國對於衝突擴散日益增加的恐慌感。

英國外交大臣柯維立（James Cleverly）15日向天空新聞網（Sky News）表示，已經敦促以色列將平民死亡數減低到最少，「避免巴勒斯坦平民傷亡才符合以色列利益，因為哈瑪斯顯然希望將衝突擴大為阿拉伯和以色列的戰爭，甚至是整個穆斯林世界對上廣大國際社會。包括以色列在內，沒人希望走到這一步。」

國務卿布林肯（Antony Blinken）一方面旋風出訪中東六國，極力拉攏阿拉伯國家協助圍堵衝突擴大，另一方面，首次致電中國外交部長王毅，期盼北京政府發揮在中東地區的影響力共同將大事化小。

拜登總統（Joe Biden）14日和以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）通話時表達對以色列「堅定不移」的支持，另一邊致電巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）總統阿巴斯（Mahmoud Abbas），說明將「全力支援」人道救援進入加薩。

以色列軍方準備針對加薩發動大規模侵襲行動，而目前在一波波空襲報復中，已經有超過2300名巴勒斯坦人喪生，引發外界對於以色列造成人道浩劫的批評聲浪。

伊朗更表示，「抵抗軸心」（axis of resistance）的成員將就以色列對巴勒斯坦犯下的罪行做出回應。「抵抗軸心」包括伊朗支持的伊拉克什葉派穆斯林派系，和已加入戰局的黎巴嫩真主黨。

伊朗外交部長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）日前和卡達國王塔米姆（Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani）會面談到，倘若以色列執意侵略加薩，「那麼沒人能保證避免衝突蔓延」。

駐華府戰爭研究所（Institute for the Study of War）9日報導，伊朗革命衛隊和真主黨已經派兵駐紮敘利亞邊境西南方。

以色列期望透過在地中海東部的美國軍艦嚇阻伊朗及其代理勢力，另一方面又不斷加強北接黎巴嫩和敘利亞邊境的兵力。

土耳其則憂心美國軍艦助長以色列氣焰會適得其反，讓以軍更肆無忌憚攻擊哈瑪斯，導致衝突更惡化。

除此之外，一未要求匿名的法國高官表示，自從以哈衝突爆發，法國也曾經和真主黨跟伊朗溝通過，同時歐盟領袖預計17日召開會議商討因應之道。

以色列 伊朗 加薩

上一則

以哈戰爭 中國可能是最終受益者

延伸閱讀

以哈衝突╱難民奔逃 埃及今將開「拉法通道」

以哈衝突╱難民奔逃 埃及今將開「拉法通道」
以色列法醫驗屍：哈瑪斯施酷刑 還分屍、性侵

以色列法醫驗屍：哈瑪斯施酷刑 還分屍、性侵
以哈衝突╱阿巴斯：哈瑪斯不代表巴勒斯坦人民

以哈衝突╱阿巴斯：哈瑪斯不代表巴勒斯坦人民
以哈衝突╱以追捕巴版「賓拉丹」辛瓦 殺無赦

以哈衝突╱以追捕巴版「賓拉丹」辛瓦 殺無赦

熱門新聞

（取材自推特影片截圖）

亞裔男衝撞舊金山中領館 流血下車問「中共在哪？」 中彈送醫不治

2023-10-09 22:44
專家建議最好確實檢查參加項目，確認獲得最大保障。（美聯社）

紅藍卡開放登記期15日開始 六大事項要注意

2023-10-11 09:48
哈瑪斯領導人辛瓦（Yahya Sinwar）。（美聯社）

以色列遭血腥攻擊 軍方揚言追殺哈瑪斯領導人

2023-10-09 09:37
台灣台積電14日舉行運動會，創辦人張忠謀致詞時指出，在地緣政治趨勢下，台積電未來的嚴峻挑戰更多。(記者葉信菉／攝影)

張忠謀：半導體已無全球化 台灣2、30年後恐無優勢 跟國家政策有關

2023-10-15 02:27
以色列對加薩北部超過百萬居民要求撤離，使加薩市區亂成一團，遠方還可見到砲火黑煙。（美聯社）

以軍空投傳單、社媒通知加薩平民撤離 但民眾舉步維艱

2023-10-14 10:55
哈瑪斯7日對以色列發動無預警的奇襲，圖為哈瑪斯武裝部隊擄獲了一輛以色列坦克。（美聯社）

以巴衝突／哈瑪斯幕後總策畫疑為「客人」輪椅代步、長期遭追捕

2023-10-10 12:12

超人氣

更多 >
非裔女疑故意撞入亞洲餐廳 現場失火、一片狼藉

非裔女疑故意撞入亞洲餐廳 現場失火、一片狼藉
以色列麥當勞免費供以軍數千份餐點 面臨抵制潮

以色列麥當勞免費供以軍數千份餐點 面臨抵制潮
情感攻陷+仿冒平台…紐約法拉盛華女遇殺豬盤 被騙20萬

情感攻陷+仿冒平台…紐約法拉盛華女遇殺豬盤 被騙20萬
「穆斯林都得死」伊州房東刺殺6歲巴勒斯坦裔男童 狠捅26刀

「穆斯林都得死」伊州房東刺殺6歲巴勒斯坦裔男童 狠捅26刀
外賣司機狼吞虎嚥、偷吃顧客食物 華人「太噁心」

外賣司機狼吞虎嚥、偷吃顧客食物 華人「太噁心」