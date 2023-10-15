拜登通話以巴領導人 強調支持人道援助、哈瑪斯不等於巴國人民

拜登總統14日分別與以色列總理、巴勒斯坦自治政府主席通話。（歐新社）

拜登 總統14日分別與以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）與巴勒斯坦 自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）通電話，拜登對內唐亞胡表示，正在與聯合國和中東國家合作，「確保無辜平民獲得水、食物和醫療服務」；與阿巴斯通話時則說，哈瑪斯不代表巴勒斯坦人民，將「全力支持」巴勒斯坦自治政府為巴勒斯坦人提供人道援助的努力。

據台北中央社引述法新社報導，拜登與內唐亞胡通電話之際，以色列似乎準備對加薩 的哈瑪斯（Hamas）武裝分子發動地面進攻，以色列的封鎖切斷了這片擁擠的飛地的基本必需品。

白宮在關於美以兩國領袖通話的聲明中表示，「拜登總統重申他支持盡一切努力保護平民」。這份聲明沒有具體提及加薩。

白宮表示：「拜登總統與內唐亞胡總理討論了美國與聯合國、埃及、約旦、以色列和該地區其他國家的協調行動，以確保無辜平民獲得水、食物和醫療服務。」

白宮表示，拜登同一天也與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯交談，並強調了巴勒斯坦人的「尊嚴和自決權」。白宮聲明中提到，，拜登告訴阿巴斯：「哈瑪斯並不代表巴勒斯坦人民的尊嚴和自決權。」

拜登在電話中也承諾「全力支持」巴勒斯坦自治政府為巴勒斯坦人提供人道援助的努力，「特別是在加薩」。

白宮聲明中寫道：「拜登總統對阿巴斯主席和巴勒斯坦自治政府，表達他在這些重要且持續性努力上的鼎力支持。」

另據北京新華社引述巴勒斯坦通訊社報導，阿巴斯對拜登表示，地區和平與安全需通過「兩國方案」來實現。對於當前形勢，必須停止一切襲擊，尊重國際人道主義法律。