華郵：眾院議長換人 援烏經費是否生變難預測

史卡利斯共和黨黨團會議獲提名為議長候選人。華盛頓郵報分析，美國援助烏克蘭經費是否生變，難以預測。(路透)

眾院議長換人之後，美國援助烏克蘭 經費是否生變，難以預測。華盛頓郵報分析，11日在共和黨 黨團會議獲提名為議長候選人的史卡利斯(Steve Scalise)，近來發言並未對援烏預算做出像前議長麥卡錫 (Kevin McCarthy)一樣堅定承諾，反而強調援助經費應受到加強檢視。

俄軍入侵烏克蘭之初，史卡利斯曾譴責俄羅斯在烏克蘭進行「種族滅絕」(genocide)，援助預算表決時則數度投下贊成票。不過，有機會成為下一任眾院議長的史卡利斯，最近發言卻沒有對援烏經費明確承諾，雖然大多數共和黨眾議員支持繼續援助烏克蘭，但表態反對的共和黨眾議員正在增加。

華盛頓郵報11日報導分析，如今問題關鍵在於新任議長會不會讓援烏經費交付投票。

根據非營利倡議組織「共同捍衛民主組織」(Defending Democracy Together)的「共和黨人支持烏克蘭」(Republicans for Ukraine)計畫，為共和黨國會議員給予從A到F的評分，史卡利斯對援烏經費的表現為B。

喬治亞州聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)等保守派成員，均反對繼續對烏克蘭提供金額龐大的援助。史卡利斯如果要順利當上議長，全院表決時需要黨內同僚全力支持。

新任眾院議長誕生後，最迫切必須解決的問題就是如何避免聯邦政府關門，先前在麥卡錫斡旋之下，臨時開支法案11月中旬便將到期。

報導指出，相較於另一位角逐議長的黨內同僚喬登(Jim Jordan)，史卡利斯長期以來傾向於避免政府關門。麥卡錫擔任議長期間，史卡利斯身為共和黨團第二號人物，對於短期支出法案及舉債上限法案，投票時都與麥卡錫協議立場一致。

11月中旬期限逐漸接近，史卡利斯對於再次推出臨時開支法案的意願並不高。史卡利斯上周宣布參選議長的聲明裡，對於政策協商則展現堅守強硬立場的態度。