紅藍卡開放登記期15日開始 六大事項要注意

專家建議最好確實檢查參加項目，確認獲得最大保障。（美聯社）

俗稱紅藍卡 的聯邦醫療保險 計畫(Medicare)開放登記期(open enrollment)10月15日開始，華盛頓郵報11日報導，民眾可以自行挑選健康保險計畫，但改變與混淆常常同時發生，專家建議最好確實檢查參加項目，確認獲得最大保障。

紅藍卡開放登記期從10月15日至12月7日止，選擇透過健保 交易市場平台(Marketplace)參加2024年計畫的消費者，辦理登記的期限為11月1日至1月15日。

健保政策分析師諾瑞斯(Louise Norris)指出，開放登記期是確實檢查參加項目的機會，民眾應確認自己獲得最大保障。他說，民眾最常出現的錯誤是因為怕麻煩而一直使用相同方案，結果不但導致浪費錢，還可能錯失真正有幫助的福利。

報導指出，紅藍卡開放登記期六大注意事項包括：

檢查參加計畫內容

開放登記期收到的所有檔案都要仔細查看，去年參加的計畫對自己及家人來說，明年可能不再合適。舉例來說，自付款(co-payments)、自付額(deductibles)金額可能改變，某些醫師可能已經離開目前投保計畫所屬的醫療系統。處方藥物如果不再列入給付範圍，就要考慮更改其他方案。

非營利醫療研究團體「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation，KFF)針對2020年開放登記期進行調查發現，只有54%紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)參加者確實查看目前參加方案是否將有變動。

善用網路諮詢等資源

網路資源讓比較各種方案變得更加簡便。登入Medicare.gov網站之後，選擇「尋找健保與藥品計畫」(Find health & drug plans)，可以查看自掏腰包的花費高低。網站上可以瀏覽2024年健保交易市場平台的各種計畫並查看價格。

諾瑞斯說，對於使用網路工具感到不確定或不習慣的民眾，可以請教保險仲介。民眾也可撥打紅藍卡1-800-633-4227免費諮詢電話。

運用彈性支出帳戶(flexible spending account，FSA)、家屬照護彈性支用帳戶(dependent-care flexible spending account，DCFSA)、醫療儲存帳戶(health savings account，HSA)

這些帳戶開立之後，以稅前(pretax)方式從薪資扣除的款項，可用來支應自掏腰包開銷以及家屬照護花費。年收入的稅收級距(tax bracket，又稱稅收級別)越高，能夠存款的額度越多。

諾瑞斯說，許多民眾可能不清楚，雖然FSA彈性支出帳戶可以在一年當中從薪水扣款，但全年額度在參加第一天就可使用；如果離職或換工作，但FSA資金還沒用完，存款將因此損失，HSA醫療儲存帳戶即使離職仍跟隨帳戶持有人，沒有「不用完就失去」(use it or lose it)的規定。

詳細自己有哪些投保項目

即使雇主提供人壽保險，對於健康良好的民眾來說，在開放登記期比價，可能會找到保費更實惠的自行購買壽險方案。

已婚者不要忘記更新受益人(beneficiary)項目資料

有些民眾已經再婚，卻忘記把前任配偶的名字從受益者欄位移除。

不要拖拖拉拉

諾瑞斯說，或許民眾經過比較之後，決定留在目前方案，但要妥善利用開放登記期的機會仔細查看，不要盲目為之。