中美氣候特使舉行雙邊會談 商定繼續加強溝通協調

中國氣候變化事務特使解振華9日應約與美國氣候特使柯瑞舉行視訊會談。圖為今年7月17日，兩人在北京舉行中美氣候變化會談前彼此握手致意。（路透）

中美近期積極展開各領域對話，可望為下個月在舊金山舉行的APEC峰會期間，中國國家主席習近平 與美國總統拜登會面營造更好的氛圍。據中國生態環境部微信公眾號發布的消息，中國氣候變化事務特使解振華9日應約與美國氣候特使柯瑞 舉行視訊會談。

根據中國方面發布的新聞稿，為推動落實中美兩國元首峇里島會晤要求，解振華與柯瑞就「聯合國氣候變化框架公約」第28次締約方大會（COP28）重點議題，及「中美應對氣候危機聯合聲明」、「中美關於在21世紀20年代強化氣候行動的格拉斯哥聯合宣言」確定的務實合作領域深入交換意見。

新聞稿稱，雙方商定將繼續加強溝通協調，組織相關部門、企業、專家等進一步開展交流對話與合作，共同應對氣候變化挑戰，為推動氣候變化多邊進程及COP28成功舉辦做出貢獻。

中國國家主席習近平9日下午也在北京人民大會堂會見美國國會參議院 多數黨領袖舒默所率領的美國國會參議院兩黨代表團。習近平指出，中美關係是世界上最重要的雙邊關係。中美兩國如何相處，決定人類的前途和命運。

習近平告訴舒默一行，競爭對抗不符合時代潮流，更解決不了本國自身的問題和世界面臨的挑戰。中方始終認為，中美共同利益遠遠大於分歧，中美各自取得成功對彼此是機遇而非挑戰。

他強調，「修昔底德陷阱」並非必然，寬廣的地球完全容得下中美各自發展、共同繁榮。習近平稱，全球疫後復甦、應對氣候變化、解決國際和地區熱點問題，都需要中美協調和合作。中美作為兩個大國，應展現大國的胸懷、視野和擔當，本著對歷史、對人民、對世界負責的態度，處理好中美關係，為世界和平發展作出貢獻。