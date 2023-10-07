以色列控哈瑪斯綁架人質 拜登矢言提供援助

美國總統拜登9月與以色列總理內唐亞胡見面。（美聯社）

以色列 軍方指控巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯 今天發動地面入侵時，綁架以國士兵和平民做為人質；美國總統拜登 則宣布，將向以國提供「一切適當的援助手段」。

法新社報導，以色列國防軍（IDF）發言人哈加里（Daniel Hagari）少將告訴媒體記者，「有士兵和平民遭到綁架，目前我無法說明具體人數。這是哈瑪斯（Hamas）犯下的戰爭罪行，他們將為此付出代價」。

以國能源部長卡茲（Israel Katz）表示，哈瑪斯發動突襲後，已下令國營電力公司停止向加薩走廊（Gaza Strip）供電。

卡茲透過聲明稱，「我已簽署命令，指示（以國）電力公司停止向加薩地區供電。」

美國總統拜登今天譴責「哈瑪斯恐怖分子」對以色列的攻擊，並矢言將會確保美國重要盟友具備自衛能力。

拜登形容這波攻擊非常「駭人」，表示他已與以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）通話，並強調美國「準備提供所有適當支援方式」。

由於這波攻擊可能引發更廣泛的衝突，在伊朗支持的哈瑪斯對以色列發動空中、海上和陸地攻勢後，拜登警告，美國「反對以色列的任何敵對方利用這種情況來圖利自身」。

拜登強調，美國已向以色列提供價值數十億美元的武器，以國「有權保衛自己和人民」。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）也重申華盛頓「堅定不移」的承諾，「未來幾天，國防部將努力確保以色列擁有自衛和保護平民所需的一切。」

根據美國國務院2021年公布的報告，以色列自建國至今獲得了美國大量軍事援助，總金額超過1250億美元。

美國前總統川普（Donald Trump）今天則在未提供證據的情況下，指責拜登間接資助這波攻擊。

川普發布聲明稱，以色列「完全有權以壓倒性武力保衛自己」，但「可悲的是，美國納稅人所繳的錢也資助了這些攻擊，許多報告都稱這些攻擊（的背後資金）來自拜登政府」。

另一方面，聯合國安全理事會今天宣布，明天將就中東的衝突召開緊急會議。

根據聲明內容，安理會將於當地時間明天下午3時（格林威治標準時間19時）召開會議，以討論「中東局勢，包括巴勒斯坦問題」。