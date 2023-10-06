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鐵牢中的諾貝爾和平獎得主… 史上5人 劉曉波和他關到死

記者張聲肇／即時報導
在繫獄時獲得諾貝爾和平獎的五位得主，並未因獲獎帶來自由，其中兩人還遭關押至死，包括2010年獲得和平獎的劉曉波。(美聯社)
在繫獄時獲得諾貝爾和平獎的五位得主，並未因獲獎帶來自由，其中兩人還遭關押至死，包括2010年獲得和平獎的劉曉波。(美聯社)

獄中獲諾貝爾和平獎又多一人，華人最熟悉的是被羈押至死的劉曉波；伊朗政府會應諾獎委員會要求，讓維護人權的伊朗記者穆哈瑪迪去領獎嗎？

美聯社報導，穆哈瑪迪是第五位獄中或軟禁中獲獎者，前四人都不曾因獲此最高榮譽而獲釋，兩人還一直被羈押至死，劉曉波就是其一。

第一個得罪「當道」無法前去領獎的是揭發德國武裝計畫的德國記者奧謝慈基(Carl Von Ossietzky)，1935年諾貝爾和平獎宣布是他的時候，希特勒非常憤怒，不准他去領獎。

納粹政權1933年把奧謝慈基關到集中營裡，不理會各方營救，他得了肺結核也只把他轉到醫院，禁閉到1938年死亡為止。

第二位無法前去領獎的是1991年得主翁山蘇姬，當時身為緬甸反對黨領袖的她，一直被軟禁，到2010年才獲釋。兩年後，她「補發表」受獎感言。2021年她又被捕入獄，緬甸軍政府8月讓她減刑，從33年減為27年，而她已78歲。

第三位獄中得獎的劉曉波，2010年獲獎時，正在服11年「煽動叛亂」罪刑。中共不滿他的原因還有他鼓吹政改、提倡人權。當時，美國總統歐巴馬等全球領袖敦促中共放人，但都無效。

中共還遷怒挪威政府、劉曉波親友和太太，導致奧斯陸頒獎現場還出現故意擺一張椅子「空等劉曉波」的經典畫面。

第四位獲獎但被囚而無法領獎的白俄羅斯民主倡議分子畢亞利亞茨基(Ales Bialiatski)，和俄羅斯及烏克蘭人權團體，是2022年共同獲獎人。

現年61歲的畢亞利亞茨基2020年因抗議魯卡申科當選連任被捕，今年3月被判處10年徒刑，理由是他領導的人權組織募款活動「破壞公共秩序」以及「走私」。5月，他太太說他被轉到該國最殘暴不堪的監獄。

報導指出，鑒於這四位「當道」不喜人物的下場，很難讓人對這位伊朗女性的命運感到樂觀。

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