非法持槍、不實陳述聯邦起訴 杭特拜登辯稱無罪

拜登總統的53歲次子杭特‧拜登(Hunter Biden)3日在德拉瓦州聯邦法院出庭，對於遭到非法持槍、填寫購槍表格陳述不實等三項聯邦犯罪起訴，全數辯稱無罪。（歐新社）

拜登總統的53歲次子杭特‧拜登 (Hunter Biden)3日在德拉瓦州 聯邦法院出庭，對於遭到非法持槍、填寫購槍表格陳述不實等三項聯邦犯罪起訴，全數辯稱無罪。華盛頓郵報分析，這場聽證會象徵充滿政治張力的刑事訴訟正式進入新階段，開庭時程可能與拜登爭取連任的2024年競選期間重疊。

特別檢察官魏斯(David Weiss)上個月向德拉瓦州聯邦法院聲請起訴杭特‧拜登，罪名包括2018年購槍時說謊聲稱沒有吸毒、填寫購槍表格陳述不實、身為吸毒成癮者卻違法持槍，如果所有罪名都遭定罪，最高將面臨25年有期徒刑與最高75萬元罰金。這是美國史上首度發生現任總統的兒子遭到司法部犯罪起訴。

杭特‧拜登3日在德拉瓦區聯邦區域法院治安法官(magistrate judge)柏克(Christopher Burke)面前，透過辯護律師羅威爾(Abbe Lowell)提出無罪抗辯。杭特‧拜登上午10時抵達法院，庭訊歷時不到30分鐘。

柏克在庭上重申，交保條件包括杭特‧拜登必須積極找工作，所有海外旅行計畫都要事前通報，不得持槍，不得濫用酒精或毒品，並且必須不定期接受毒品檢測。如果加州 保釋官評估認為有必要，杭特‧拜登必須接受成癮症治療輔導。柏克說，所有交保條件都是「適當」安排，檢方與辯方均已同意。

羅威爾在法庭上對柏克說，被告打算提出提撤銷起訴動議(motion to dismiss)。

國家廣播公司(NBC)3日報導，杭特‧拜登原本請求法院允許以視訊連線方式應訊但遭法官駁回，法官同意檢方主張杭特‧拜登不應享有任何特殊待遇。

華盛頓郵報3日報導，知情人士透露，魏斯現正考慮在加州對杭特‧拜登提出逃漏稅罪名起訴。國家廣播公司報導，杭特‧拜登接下來幾個月可能在加州或華府面臨逃漏稅起訴，過去幾年他在這兩個地點都曾居住。