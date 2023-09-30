共和黨強硬右派欲縮減支出、援烏經費 政府似確定關門

共和黨籍的美國聯邦眾議院議長麥卡錫。（Getty Images）

聯邦眾議院共和黨 領袖們主導的臨時開支法案，29日在黨內極右派議員反對下遭否決，部分美國聯邦機關10月1日起幾乎確定「關門」。強硬派共和黨眾議員主張更大幅削減開支和對烏援助，成為預算案闖關失敗因素，白宮把政府即將關門歸咎於該黨「偏激」議員。

美國自從1981年，已歷經14次政府關門 ，這意味部分聯邦機構將關閉，職員面臨無薪假或得無薪工作，亦可能衝擊國內經濟。英國經濟學人指出，本次政府關門危機主因不在兩黨對立，而是共和黨內部分歧，堪稱「最奇怪」的一次。

美聯社報導，國會須在10月新會計年度開始前，同意提供經費或通過臨時預算案，才能避免因資金缺口導致政府關門。共和黨籍聯邦眾院 議長麥卡錫的開支法案，幾乎將眾多聯邦機構支出大砍3成，力拼壓線通過，但黨內21名強硬右派議員仍稱不夠，加上民主黨議員反對，聯邦眾院以232票對198票，否決該項撥款30天的臨時議案。

美國之音指出，麥卡錫5月已與總統拜登就2024財年開支達成協議，削減1.59兆美元可支配支出，但少數極右派共和黨議員要求再削減1,200億美元並強化邊境控制，部分亦要求限縮或終止援助烏克蘭，形成僵局。

共和黨眾議員蓋茨領導的強硬派，更醞釀若麥卡錫不配合，就要表決將他拉下議長，不過此舉未必能獲眾院多數支持。

白宮管理及預算局局長楊恩29日被問到拜登是否該為政府關門負責時，指稱責任落在漠視民眾生計的共和黨人士。拜登資深顧問鄧恩28日亦怪罪「最極端偏激」的共和黨眾議員。

麥卡錫在開支法案失利後表示「還有其他辦法」，但並未闡明。同時，聯邦參議院正推進一項跨黨派臨時開支法案，擬為政府提供資金至11月17日。美國有線電視新聞網（CNN）指出，參院擬於美東30日下午1點擬再舉行程序表決。

然而，麥卡錫29日晚間在X平台表示，和眾院共和黨議員開會後，「很清楚」參院法案將無法在眾院通過；麥卡錫在會中拋出排除援烏經費的法案構想，但眾院30日會提出何種選項無立即共識。

美國在1981年後的14次聯邦政府關門，短則1天，長則持續30多天，如在2018年末至翌年初，起因於時任總統川普堅持花費57億美元建造美墨邊境牆，引發民主黨掌控的國會杯葛。

報導指出，政府關門將使許多聯邦機構暫時關閉，雇員面臨無薪假。執法和公共安全等「必要」政府服務得繼續，但職員暫時無法支薪。可能影響國家公園、國家博物館，護照和簽證審批程序等運作。

取決關門長短，勞工部和商務部亦恐延遲發布經濟數據，暫停監督金融交易市場和調查職場勞權投訴等。另據華爾街日報，鑑於政府支出約占國內GDP的25%，長期政府關門將衝擊美國經濟。