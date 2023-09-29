民主黨批最弱議長、極右派步步進逼 麥卡錫處劣勢

麥卡錫遭民主黨批評為美國史上最弱的眾院議長。（美聯社）

紐約時報分析，聯邦政府關門迫在眉睫，一再對極右派屈服的眾院 議長麥卡錫 (Kevin McCarthy)明顯處於劣勢，在共和黨 票數完全不夠的情況下，仍然要讓臨時開支法案(stopgap bill)2在9日交付表決，只為了證明自己已經盡了最大努力。

紐約時報29日報導，麥卡錫今年1月爭取議長寶座時，面對黨內極右派掣肘並未使出威嚇手段反制，而是任憑予取予求；麥卡錫出任議長以來對極右派一昧討好，如今在同一群少數人的杯葛之下，聯邦政府面臨關門危機，麥卡錫私底下雖然對極右派充滿鄙視，卻依舊嘗試以安撫策略排除困難。

對拜登總統啟動彈劾調查程序、同意大砍聯邦計畫預算等，都是麥卡錫對極右派做出讓步的實例，但極右派並不滿足。麥卡錫屈服極右派要求，推出符合保守派政策理念的一連串支出法案，但這些法案表決過關機率極低。

民主黨批評麥卡錫是美國史上最弱的眾院議長，極右派眾議員則步步進逼。麥卡錫核心圈人士則說，能屈能伸的身段其實才是麥卡錫的優點，共和黨僅居眾院些微多數的情況下，這是唯一有希望達成協議的協商方式。

麥卡錫盟友、共和黨籍南達科他州聯邦眾議員強生(Dusty Johnson)說，不少眾院同僚近來紛紛向麥卡錫建議，不管如何一定要讓臨時開支法案進入表決，「我們要做給大家看，對於避免政府關門確實真心誠意盡力了」。

前任共和黨籍眾院議長金瑞契(Newt Gingrich)，1990年代曾利用政府關門21天做為政治武器與當時的柯林頓總統(Bill Clinton)對抗。金瑞契受訪時說，麥卡錫現在置身的政治環境，比他擔任議長時期還要險峻。

金瑞契指出：「我無法想像在這種多數局勢下要如何掌理。」他表示，除了要有耐心，還要花時間處理個人訴求，必須具備高度韌性，麥卡錫所面臨的難題始終存在，因為多數黨的領先票數實在太少。