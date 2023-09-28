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美中關係修睦訊號？拜登政府3官員出席使館活動

記者張文馨／華盛頓即時報導
美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）出席中國使館活動。（華盛頓記者張文馨／攝影）
美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）出席中國使館活動。（華盛頓記者張文馨／攝影）

中國駐美大使謝鋒27日在使館主持建國紀念活動，正在積極修復雙邊關係的拜登政府派國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）、白宮國家安全會議中國暨台灣事務資深主任貝莎蘭（Sarah Beran）和國務院東亞局首席副助卿梅健華（Kim Moy）出席。

謝鋒在致詞時表示，中美關係出現一些穩定的正面徵兆，落實拜習會共識；美中身為經濟與核武大國，若發生衝突將沒有贏家，全球也不樂見，美中應避免任何戰爭（不論是熱戰、冷戰、科技戰或貿易戰），追求共贏，他呼籲推動兩國關係重回正軌。

針對台灣，謝鋒表示，希望美國尊重中方的主權與領土完整，以中美三聯合公報的原則來謹慎處理重要且敏感的台灣問題。

這是新冠疫情以來，中國大使館首次舉行實體建國紀念活動；據大使館新聞稿，康達參與2021年的線上招待會，大使館去年的新聞稿並未提及任何美國官員。

27日的活動中，梅健華率先抵達，康達約18時38分抵達，活動隨即展開，貝莎蘭在謝鋒演講中途到場，當時謝鋒正說到美中應互不干涉內政和主權。

康達就坐在謝鋒右手邊，在謝鋒演說結束後，與謝握手並耳語幾句後起身離場，留下貝莎蘭和梅健華，康達前後停留約25分鐘。

包含康達在內，拜登政府官員並未發表談話或致詞。

謝鋒談到，中美關係有些正面進展，也依然面臨嚴峻的困難和大幅變動，他說，中國國家主席習近平提出的相互尊重、和平共處與合作共贏三原則，為中美關係指明方向；中方不干涉美國內政，也希望美國尊重中方的主權和領土完整，謹慎處理台灣議題，尊重中國人民選擇的發展道路、政治制度以及過上更好生活的權利。

謝鋒說，美中高層往來除了雙邊商務部就出口管制建立資訊交換機制，成立經濟與財政工作小組外；他還透露，由中國外交部副部長孫衛東和美國亞太助卿康達就亞太事務舉行的協商，將陸續對外公開。

謝鋒致詞時反覆強調和平共存的目標，也說，「我們無意挑戰、勝過或取代任何人」。

中國駐美大使謝鋒27日在使館主持建國紀念活動。（華盛頓記者張文馨／攝影）
中國駐美大使謝鋒27日在使館主持建國紀念活動。（華盛頓記者張文馨／攝影）
中國大陸駐美大使謝鋒（右二）偕妻王丹（左二）在使館主持建國紀念活動，與白宮國家安...
中國大陸駐美大使謝鋒（右二）偕妻王丹（左二）在使館主持建國紀念活動，與白宮國家安全會議中國暨台灣事務資深主任貝莎蘭（Sarah Beran，右一）和國務院東亞局首席副助卿梅健華（Kim Moy，左一）合照。（華盛頓記者張文馨／攝影）
中國大陸駐美大使謝鋒27日在使館主持建國紀念活動。（華盛頓記者張文馨／攝影）
中國大陸駐美大使謝鋒27日在使館主持建國紀念活動。（華盛頓記者張文馨／攝影）
拜登政府派國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）、白宮國家安...
拜登政府派國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）、白宮國家安全會議中國暨台灣事務資深主任貝莎蘭（Sarah Beran，左三）和國務院東亞局首席副助卿梅健華（Kim Moy，左二）出席中國駐美使館活動，康達先走留下貼有名牌的空位，就在駐美大使謝鋒（右一）右手邊。（華盛頓記者張文馨／攝影）
白宮國家安全會議中國暨台灣事務資深主任貝莎蘭（Sarah Beran，前排右一）...
白宮國家安全會議中國暨台灣事務資深主任貝莎蘭（Sarah Beran，前排右一）和國務院東亞局首席副助卿梅健華（Kim Moy，右二）出席中國大陸駐美使館活動，與中國大陸駐美公使徐學淵（左一）互動。（華盛頓記者張文馨／攝影）

謝鋒 大使館 國務院

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