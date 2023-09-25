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美太空軍司令：正研究與中國建立熱線可能性

中央社東京25日綜合外電報導
美國太空軍司令薩茲曼(圖)在東京與日本高級官員會談。(路透)
美國太空軍司令薩茲曼(圖)在東京與日本高級官員會談。(路透)

美國太空軍司令薩茲曼（Chance Saltzman）今天告訴路透，美國太空軍已針對與中國建立熱線一事進行內部討論，以防止太空危機。

薩茲曼指出，美中太空軍間設立直接溝通管道，對於緩解緊張局勢非常重要，但美國尚未與中方著手建立此種管道。美國太空軍成立於2019年，也未與俄羅斯太空軍建立直接溝通管道。

薩茲曼表示：「我們美方討論的是至少要開啟溝通管道，以確保如果出現危機，我們知道可以與誰聯繫。」他還說，將由拜登總統及國務院領導這類討論。

值此之際，美國太空軍正計畫在日本設立指揮所，因為中國在印太地區的軍事野心使鄰國不安，烏克蘭戰爭凸顯了太空能力在戰事中的重要性。

日本特別關注台灣問題，以及中國可能從俄羅斯一年前入侵烏克蘭以來學到的任何教訓。

薩茲曼今天在東京與日本防衛大臣木原稔等高級官員會談，證實了美國太空軍正研究設立駐日本指揮所的可能性。

他未闡明駐日指揮所的地點或任務，但稱可能與去年11月在韓國建立的區域指揮部相似。

薩茲曼還說，與日本等志同道合國家深化合作，對於監控和了解太空領域活動至關重要，以威懾中國並對抗干擾衛星訊號等「灰色地帶活動」。

太空 日本 烏克蘭

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