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幫拜登搶年輕選票 賀錦麗巡迴大學 熱舞卻惹訕笑

中央社／華盛頓23日綜合外電報導
副總統賀錦麗。（歐新社）
副總統賀錦麗。（歐新社）

副總統賀錦麗（Kamala Harris）最近前進賓州一所大學，受到啦啦隊盛大歡迎。58歲的賀錦麗希望激發年輕選民的熱情，也就是80歲的總統拜登很難引起共鳴的年齡層。

為此，賀錦麗昨天被賦予一個新角色，即解決在全國各地學校造成恐怖的槍枝暴力禍害。

在為期一個月的巡迴行程中，賀錦麗將走遍大專院校，鎖定非裔等少數族裔學生，討論他們最關心的議題。

她正在努力動員兩個族群：年輕人和少數族裔，他們上次選舉把拜登送進白宮，明年大選他們的選票也將再次扮演關鍵角色。

根據匯總民調網站FiveThirtyEight，略低於40%的美國人對賀錦麗持正面觀感，拜登的支持率也差不多落在這個範圍。

賀錦麗試圖呈現個人風格，談論她對音樂等等的熱愛，試著拉近與年輕人的距離。

但這可能成為兩面刃，她在嘻哈誕生50周年的慶祝會上跳舞，影片和照片瘋傳讓不少人豎起大拇指，卻也惹來不少訕笑。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）專欄作家伊格納西斯（David Ignatius）最近的文章就不只點名拜登，也提及賀錦麗不該再出來選舉。

他寫道：「賀錦麗有許多讓人稱道的優點，但事實是，她在這個國家、甚至在她的黨內，都沒有吸引力。」

賀錦麗 拜登 白宮

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