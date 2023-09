美最高將領：中國攻台門檻極高 且是嚴重戰略錯誤

參謀首長聯席會議主席密利。(美聯社資料照)

參謀首長聯席會議主席密利 (Mark Milley)在有線電視新聞網(CNN)昨天播出的專訪中指出,中國若試圖攻占台灣,不僅門檻極高,且將犯下「嚴重戰略錯誤」。

CNN節目主持人札卡利亞(Fareed Zakaria)表示,當前美中最可能爆發衝突的地點就是台灣。

他接著問道:已故前聯邦參議員馬侃(John McCain)的資深幕僚布羅斯(Christian Brose)在其著作「殺戮鏈:在未來高科技戰爭中保衛美國」(The Kill Chain: Defending America in the Future of High-Tech Warfare,暫譯)中指出,五角大廈曾針對台灣局勢進行非常多次兵棋推演,美國幾乎從未在這些兵棋推演中獲勝。美國有可能擊退中國對台灣的進犯嗎?

密利回答:「這是完全有可能的…兵推從一開始就具備訓練目的,且通常帶有實驗性質,所以應謹慎解讀其結果。」

他強調,美國的立場是希望和平解決台灣問題,但從軍事角度來看,「我認為,如果中國試圖攻占台灣,將犯下嚴重的戰略錯誤。順便一提,這(指武力犯台)也不是唯一選項。但攻占台灣需要跨越非常、非常高的門檻,涉及最複雜的行動,而且坦白說,目前中國的軍事能力可能還不足以做到這點」。

密利指出,中國國家主席習近平 先前在公開談話中要求中國人民解放軍 海軍和空軍在2027年前發展攻台能力,以前這個時間點落在2030年代,如今已提前到2027年,但這並不代表習近平已決定在2027年攻台,而是表示習近平希望解放軍具備相關能力。

密利認為,習近平這番話也證明,中國此時還沒有能力侵略台灣,至少習近平心裡這麼想。