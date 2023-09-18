美最高將領：中國攻台門檻極高 且是嚴重戰略錯誤

參謀首長聯席會議主席密利。(美聯社資料照)

參謀首長聯席會議主席密利 （Mark Milley）在有線電視新聞網（CNN）昨天播出的專訪中指出，中國若試圖攻占台灣，不僅門檻極高，且將犯下「嚴重戰略錯誤」。

CNN節目主持人札卡利亞（Fareed Zakaria）表示，當前美中最可能爆發衝突的地點就是台灣。

他接著問道：已故前聯邦參議員馬侃（John McCain）的資深幕僚布羅斯（Christian Brose）在其著作「殺戮鏈：在未來高科技戰爭中保衛美國」（The Kill Chain: Defending America in the Future of High-Tech Warfare，暫譯）中指出，五角大廈曾針對台灣局勢進行非常多次兵棋推演，美國幾乎從未在這些兵棋推演中獲勝。美國有可能擊退中國對台灣的進犯嗎？

密利回答：「這是完全有可能的…兵推從一開始就具備訓練目的，且通常帶有實驗性質，所以應謹慎解讀其結果。」

他強調，美國的立場是希望和平解決台灣問題，但從軍事角度來看，「我認為，如果中國試圖攻占台灣，將犯下嚴重的戰略錯誤。順便一提，這（指武力犯台）也不是唯一選項。但攻占台灣需要跨越非常、非常高的門檻，涉及最複雜的行動，而且坦白說，目前中國的軍事能力可能還不足以做到這點」。

密利指出，中國國家主席習近平 先前在公開談話中要求中國人民解放軍 海軍和空軍在2027年前發展攻台能力，以前這個時間點落在2030年代，如今已提前到2027年，但這並不代表習近平已決定在2027年攻台，而是表示習近平希望解放軍具備相關能力。

密利認為，習近平這番話也證明，中國此時還沒有能力侵略台灣，至少習近平心裡這麼想。