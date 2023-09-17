刺探敵情 美中在全球擴大間諜活動
紐約時報17日報導，2月中國間諜氣球危機只是美中角力下間諜戰冰山一角，凸顯兩大強權間擴大中而且高度機密的諜對諜過招。美中致力從事間諜活動旨在藉此了解兩大諱莫如深的問題，亦即對手國領導高層的真正意圖，以及對方高層握有哪些軍事和科技能力。
針對前述氣球事件，外界看到的是美中為此劍拔弩張，但據有線電視新聞網（CNN）等美媒引述美方官員與消息人士報導，其背後是中國國家主席習近平斥責共軍高階將領未將該氣球偏離航線飄至美國本土如實以告，但他其實並不反對情蒐。
美中正擴大在全球的情報活動，中國氣球事件反映出北京在對美情蒐上沒下限的侵略性，以及華府持續提升反制中方情蒐的能力。
美中均有從事間諜活動的理由，對拜登總統而言，為壓制中國在軍事及科技上崛起，並符合他認為中國對美國霸權構成最大長期挑戰的思維，這類活動至關重要。對習近平來說，對中國情報機構大膽情蒐的容忍正由他推動。
中情局（CIA）就正鎖定習近平本人做的決定及意圖，尤其對台灣的意圖最有價值，但也最難以捉摸，例如秦剛為何被免去外長職位、據傳已因涉貪落馬被查的中國國防部長李尚福。美國的外交和政策有賴釐清這些人事案幕後的動機。
但習近平就像其他威權領袖，會限定自己在手機和電子通訊的使用，以使外國情報機構難以截聽其指令。美國情報機構則從手下龐大的黨政官員著手，有助洞悉中方的內部討論。
美國官員指稱，中方間諜活動觸角伸入美國及其夥伴國國安、外交和先進商業科技的方方面面。美中都正競相研發人工智慧（AI）科技，雙方皆認同這對保有本國的軍事與經濟優勢至關重要，亦將藉此提高本國間諜機構的能力。中國官員希望AI將有助中方抗衡美國軍力，包括定位茫茫大海中的美國潛艦，並建立北京在太空。
一位前美國情報官員宣稱，中國甚至有可以辨識和看穿美國間諜臉孔與步伐的AI軟體，能識破傳統的易容偽裝。
為此，美方已在CIA和五角大廈國防情報局新設情蒐中方的中心，美國官員已精進截聽電子通訊的能力，包括派軍機貼近中國沿岸偵察。
中方也藉由從科技到人員，進行廣泛間諜活動。聯邦調查局（FBI）局長雷伊提到，中國人口及經濟規模均大於蘇聯，使其得以建構規模比美國還大的情報活動。雷伊表示，中方的間諜人員比美方多很多；美國政府則視AI為抵銷共諜人數優勢的方法之一。中國外交部發言人汪文斌則反批美國是頭號監視國家，有全球最大的間諜網。
美國官員還說，中國的衛星偵察和駭客能力大幅提升，成為其最重要的情蒐手段。儘管間諜氣球並非先進的情蒐工具，但也使中方能夠利用這片目前缺乏國際規範的「近太空」地帶。自2月氣球事件後，據稱中方已暫停這種方式的情蒐，惟美國官員相信，北京之後將很可能恢復。
美國政府亦正警告友邦，各國使用中國通訊公司的技術，就可能使中方的電子監視能力增強。中國也滲透微軟雲端運算平台，窺見例如美國國務院外交高官及商務部長雷蒙多的電郵。
美國官員更擔憂中國間諜機構透過個人接觸情蒐，例如中國國安部利用社群媒體領英，在美國政府、科技公司與國防產業安插間諜或招募人才。有鑑於此，美國聯邦機構已暗中展開或擴大其揪出內鬼的行動。雷伊就稱，FBI有數千項針對中國情報工作的公開調查，其56個調查站無一倖免，這些外站也都設有主要因應中國情蒐威脅的反情報與網路小組。
自伯恩斯接任CIA局長以來，該局已聘雇更多中國事務專家，加碼情蒐中國的投資，並成立中國任務中心。他7月曾公開表示，該局已在重建強大的傳統「人力情報」能力上有所進展。部分美國官員認為，習近平極度威權的統治風格，給予美國情報機構吸收對此不滿的中國公民良機。
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