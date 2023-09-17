刺探敵情 美中在全球擴大間諜活動

美國國旗星條旗（左）和中國國旗五星旗。美聯社

紐約時報17日報導，2月中國間諜氣球 危機只是美中角力下間諜戰冰山一角，凸顯兩大強權間擴大中而且高度機密的諜對諜過招。美中致力從事間諜活動旨在藉此了解兩大諱莫如深的問題，亦即對手國領導高層的真正意圖，以及對方高層握有哪些軍事和科技能力。

針對前述氣球事件，外界看到的是美中為此劍拔弩張，但據有線電視新聞網（CNN）等美媒引述美方官員與消息人士報導，其背後是中國國家主席習近平 斥責共軍高階將領未將該氣球偏離航線飄至美國本土如實以告，但他其實並不反對情蒐。

美中正擴大在全球的情報活動，中國氣球事件反映出北京在對美情蒐上沒下限的侵略性，以及華府持續提升反制中方情蒐的能力。

美中均有從事間諜活動的理由，對拜登總統而言，為壓制中國在軍事及科技上崛起，並符合他認為中國對美國霸權構成最大長期挑戰的思維，這類活動至關重要。對習近平來說，對中國情報機構大膽情蒐的容忍正由他推動。

中情局（CIA）就正鎖定習近平本人做的決定及意圖，尤其對台灣的意圖最有價值，但也最難以捉摸，例如秦剛為何被免去外長職位、據傳已因涉貪落馬被查的中國國防部長李尚福。美國的外交和政策有賴釐清這些人事案幕後的動機。

但習近平就像其他威權領袖，會限定自己在手機和電子通訊的使用，以使外國情報機構難以截聽其指令。美國情報機構則從手下龐大的黨政官員著手，有助洞悉中方的內部討論。

美國官員指稱，中方間諜活動觸角伸入美國及其夥伴國國安、外交和先進商業科技的方方面面。美中都正競相研發人工智慧（AI）科技，雙方皆認同這對保有本國的軍事與經濟優勢至關重要，亦將藉此提高本國間諜機構的能力。中國官員希望AI將有助中方抗衡美國軍力，包括定位茫茫大海中的美國潛艦，並建立北京在太空。

一位前美國情報官員宣稱，中國甚至有可以辨識和看穿美國間諜臉孔與步伐的AI軟體，能識破傳統的易容偽裝。

為此，美方已在CIA和五角大廈國防情報局新設情蒐中方的中心，美國官員已精進截聽電子通訊的能力，包括派軍機貼近中國沿岸偵察。

中方也藉由從科技到人員，進行廣泛間諜活動。聯邦調查局（FBI）局長雷伊提到，中國人口及經濟規模均大於蘇聯，使其得以建構規模比美國還大的情報活動。雷伊表示，中方的間諜人員比美方多很多；美國政府則視AI為抵銷共諜人數優勢的方法之一。中國外交部發言人汪文斌則反批美國是頭號監視國家，有全球最大的間諜網。

美國官員還說，中國的衛星偵察和駭客能力大幅提升，成為其最重要的情蒐手段。儘管間諜氣球並非先進的情蒐工具，但也使中方能夠利用這片目前缺乏國際規範的「近太空」地帶。自2月氣球事件後，據稱中方已暫停這種方式的情蒐，惟美國官員相信，北京之後將很可能恢復。

美國政府亦正警告友邦，各國使用中國通訊公司的技術，就可能使中方的電子監視能力增強。中國也滲透微軟雲端運算平台，窺見例如美國國務院外交高官及商務部長雷蒙多的電郵。

美國官員更擔憂中國間諜機構透過個人接觸情蒐，例如中國國安部利用社群媒體領英，在美國政府、科技公司與國防產業安插間諜或招募人才。有鑑於此，美國聯邦機構已暗中展開或擴大其揪出內鬼的行動。雷伊就稱，FBI有數千項針對中國情報工作的公開調查，其56個調查站無一倖免，這些外站也都設有主要因應中國情蒐威脅的反情報與網路小組。

自伯恩斯接任CIA局長以來，該局已聘雇更多中國事務專家，加碼情蒐中國的投資，並成立中國任務中心。他7月曾公開表示，該局已在重建強大的傳統「人力情報」能力上有所進展。部分美國官員認為，習近平極度威權的統治風格，給予美國情報機構吸收對此不滿的中國公民良機。