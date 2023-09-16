川普煽動性語言恐影響審判 特檢聲請「言論禁制令」

特別檢察官史密斯。（路透）

特別檢察官史密斯（Jack Smith）15日請求法官對前總統川普 下達言論禁制令，指稱他的煽動性言論恐影響他即將為推翻大選案受審一事。

法新社報導，史密斯告訴華府 的聯邦法院，川普一再攻擊司法部官員、華府人士及此案主審法官坦雅‧裘特康（Tanya Chutkan），可能會導致陪審團候選者抱持偏見。

他也表示，這些攻擊導致川普支持者對檢察官、法院和潛在陪審員構成真正的威脅。

聲請狀說，川普的言論「恐對陪審團候選者的公正性產生重大影響，同時影響證人證詞」，任何讀到或聽到川普言論的人，或許會擔心自己可能成為川普下一個攻擊目標，會有這樣的擔憂很合理。

史密斯請求法官禁止川普對參與或可能參與此案的任何人發表誹謗性、煽動性或恐嚇性言論，也不能對所有未來的證人有任何評論。

聲請狀提到川普8月1日被起訴後的一些言論，包括一則帶有威脅語氣的社群媒體發文，其中寫道「你若追殺我，我也追殺你」。

川普稱坦雅‧裘特康是「騙子」、「仇恨川普」，史密斯的辦公室則是「惡棍團隊」，還說華府「骯髒且犯罪猖獗」，當中的人「超過95%反川普」。

聲請狀還提到，川普攻擊不利於他的潛在證人，包括前副總統彭斯（Mike Pence）。

聲請狀指出，川普的言語導致法院和檢察官面臨真正的威脅，「顯然這些威脅是由被告（川普）一而再再而三的貼文引起」。

川普因試圖推翻2020年大選結果而被起訴，他的支持者2021年1月6日攻擊國會大廈，打亂國會認證現任總統拜登 當選的程序，一般認為川普難辭其咎。

川普也因不實指稱自己才是2020年大選贏家，被控試圖剝奪美國選民的選舉權。

川普拒不認罪，並已正式聲請承審法官坦雅‧裘特康迴避，指控她懷有偏見。

坦雅‧裘特康預定明年3月4日開審，這可能會影響川普爭取明年共和黨總統候選人提名的選情。