我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

侯友宜紐約會台青 當一日廚師煮牛肉麵下煎餃

唐山燒烤店翻版 鄭州女在餐廳拒搭訕 遭拽髮拖行

川普煽動性語言恐影響審判 特檢聲請「言論禁制令」

中央社／華盛頓15日即時報導
特別檢察官史密斯。（路透）
特別檢察官史密斯。（路透）

特別檢察官史密斯（Jack Smith）15日請求法官對前總統川普下達言論禁制令，指稱他的煽動性言論恐影響他即將為推翻大選案受審一事。

法新社報導，史密斯告訴華府的聯邦法院，川普一再攻擊司法部官員、華府人士及此案主審法官坦雅‧裘特康（Tanya Chutkan），可能會導致陪審團候選者抱持偏見。

他也表示，這些攻擊導致川普支持者對檢察官、法院和潛在陪審員構成真正的威脅。

聲請狀說，川普的言論「恐對陪審團候選者的公正性產生重大影響，同時影響證人證詞」，任何讀到或聽到川普言論的人，或許會擔心自己可能成為川普下一個攻擊目標，會有這樣的擔憂很合理。

史密斯請求法官禁止川普對參與或可能參與此案的任何人發表誹謗性、煽動性或恐嚇性言論，也不能對所有未來的證人有任何評論。

聲請狀提到川普8月1日被起訴後的一些言論，包括一則帶有威脅語氣的社群媒體發文，其中寫道「你若追殺我，我也追殺你」。

川普稱坦雅‧裘特康是「騙子」、「仇恨川普」，史密斯的辦公室則是「惡棍團隊」，還說華府「骯髒且犯罪猖獗」，當中的人「超過95%反川普」。

聲請狀還提到，川普攻擊不利於他的潛在證人，包括前副總統彭斯（Mike Pence）。

聲請狀指出，川普的言語導致法院和檢察官面臨真正的威脅，「顯然這些威脅是由被告（川普）一而再再而三的貼文引起」。

川普因試圖推翻2020年大選結果而被起訴，他的支持者2021年1月6日攻擊國會大廈，打亂國會認證現任總統拜登當選的程序，一般認為川普難辭其咎。

川普也因不實指稱自己才是2020年大選贏家，被控試圖剝奪美國選民的選舉權。

川普拒不認罪，並已正式聲請承審法官坦雅‧裘特康迴避，指控她懷有偏見。

坦雅‧裘特康預定明年3月4日開審，這可能會影響川普爭取明年共和黨總統候選人提名的選情。

川普 華府 拜登

上一則

大學校園過招 拜登、川普競搶年輕關鍵票

下一則

訪美首站赴紐約智庫 侯友宜：對北京沒有不切實際的期待

延伸閱讀

最新民調：太老了…拜登連任最大罩門

最新民調：太老了…拜登連任最大罩門
年輕選民是關鍵 拜登、川普用不同方法吸收選票

年輕選民是關鍵 拜登、川普用不同方法吸收選票
川普：純電動車對聯合汽車工會和美國消費者都是災難

川普：純電動車對聯合汽車工會和美國消費者都是災難
川普：即使再當選總統 也不太可能特赦自己

川普：即使再當選總統 也不太可能特赦自己

熱門新聞

圖為今年5月26日，喬治亞在首都提比里斯舉行慶祝國家獨立日活動。（新華社）

完全拒絕中華民國護照的這個國家 宣布給大陸公民免簽

2023-09-12 18:45
中國媒體早前曾指美國間諜梁成運從事的間諜活動非常危險，給大陸的國家安全帶來重大隱患（取材自微博）

美籍僑領梁成運遭判間諜罪 中國曝細節：設色情圈套脅迫策反中方人員

2023-09-10 20:41
總統拜登10日出訪越南，在國際記者會上被問及至今和中國主席習近平零互動時，高齡80歲的拜登脫口而出「我要睡了」。(Getty Images)

記者會被問與習近平至今零互動 80歲拜登脫口：我要睡了

2023-09-11 13:25
共和黨籍聯邦參議員羅穆尼（Mitt Romney）。（歐新社）

羅穆尼宣布不再連任：拜登管不了大事 川普不願管

2023-09-13 17:41
34歲巴西籍殺人犯卡瓦坎特落網後，武裝員警們還與他大合照。（截自10 Tampa Bay畫面）

賓州越獄殺人犯落網 武裝警「開心大合照」曝光

2023-09-13 23:33
人民幣持續貶值，對於在美國生活的中國移民來說影響重大，因為能換到的美元變少了。（路透）

中國經濟低迷 美元連8周走強 人民幣貶至16年新低

2023-09-09 02:29

超人氣

更多 >
7奈米輸慘？華為輪值董座徐直軍：國產晶片再差都要用

7奈米輸慘？華為輪值董座徐直軍：國產晶片再差都要用
華人抗議旅行社費用過高且扣護照 旅行社回：並未扣押

華人抗議旅行社費用過高且扣護照 旅行社回：並未扣押
「中國第一網紅」李子柒停更2年首露面 網轟動：模樣變了

「中國第一網紅」李子柒停更2年首露面 網轟動：模樣變了
洛華埠商鋪遭非裔搶劫 女店員攔阻被暴打血流不止

洛華埠商鋪遭非裔搶劫 女店員攔阻被暴打血流不止
航太專家「紅二代」 李尚福掌中國國防半年就出事？

航太專家「紅二代」 李尚福掌中國國防半年就出事？