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雷蒙多訪中當面提電郵遭駭 批破壞雙邊信任

中央社華盛頓30日專電
商務部長雷蒙多結束3天訪中行程。圖為雷蒙多30日在上海舉行的新聞發布會上發表講話。歐新社
商務部長雷蒙多結束3天訪中行程。圖為雷蒙多30日在上海舉行的新聞發布會上發表講話。歐新社

商務部雷蒙多結束3天訪中行程，她今天表示，自己清楚向中方表達國安沒得商量，並引電郵遭中國駭客入侵為例，批北京在雙邊試圖穩定關係之際，破壞信任。

雷蒙多（Gina Raimondo）27日至30日接連訪問北京、上海，與中國國務院總理李強、中國商務部長王文濤等官員會晤，並拜會當地美國企業領袖、教育機構。

她是5年以來首位訪中的美國商務部長，亦是今年初中國偵察氣球入侵美國領空後，第4位前往中國的美國高階官員；國務卿布林肯（Antony Blinken）、財政部長葉倫（Janet Yellen）和氣候特使凱瑞（John Kerry）先前已前往訪問。

結束訪中行程後，雷蒙多今天在美國國務院「亞太媒體中心」（U.S. Asia Pacific Media Hub）舉行線上記者會，說明此次訪問成果。

雷蒙多表示，她向中方說明美國政策與作為，雙方進行坦率對話，非照本宣科；會談期間她直言不諱，清楚表達美方「會保護須保護的、促進能促進的」，遇到國家安全沒有商量餘地。

雷蒙多雖以星巴克、迪士尼與紐約大學上海分校為例指出，美中仍有許多商業交流能做。但她強調，美方仍會在競爭環境不公平時為美國企業及員工發聲，她此行就向中方提及政府補貼、對美企突擊搜查與竊取智慧財產權等問題。

雷蒙多也證實，有當面向中方提及自己電郵遭中國駭客入侵的事件。她說：「我以此為例指出，這類行徑在我們試圖穩定關係、增加溝通管道之際，會侵蝕信任。」

微軟（Microsoft）7月對外宣布，一個來自中國的駭客組織5月開始入侵多個組織的電子郵件帳戶，包括美國政府機構。遭波及人士包括雷蒙多、美國駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）及美國其他資深外交官。

談到此行達成的成果，雷蒙多表示，雙方宣布將舉辦第14屆中美旅遊領袖峰會，也同意雙方科技專家將會晤，強化對商業秘密的保護。

雷蒙多指出，此行最大成果就是雙方開始經常性溝通。她雖不預期問題一朝一夕就能解決，但過去美中在商業議題上幾乎沒有持續性溝通，她希望更多的直接溝通能促進資訊透明，降低誤判、錯誤評估及風險升高的機率。

雷蒙多 商務部 駭客

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