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川普涉推翻大選聯邦審判 明年3月4日開始

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川普涉推翻大選聯邦審判 明年3月4日開始

世界新聞網王若馨／即時報導
前總統川普(中)涉嫌推翻大選的聯邦審判定於2024年3月4日開始，圖為華府聯邦區域法院法官坦雅‧裘特康(左)、特別檢察官史密斯。(Getty Images)
前總統川普(中)涉嫌推翻大選的聯邦審判定於2024年3月4日開始，圖為華府聯邦區域法院法官坦雅‧裘特康(左)、特別檢察官史密斯。(Getty Images)

華爾街日報報導，前總統川普涉嫌推翻大選的聯邦審判將於2024年3月4日開始。

華府聯邦區域法官坦雅‧裘特康(Tanya Chutkan)駁回川普律師將審判推遲至2026年的請求。

特別檢察官史密斯(Jack Smith)主張開審日期訂於2024年1月2日，也就是共和黨初選首站愛阿華州投票日的兩周之前。

川普律師團則以檢方提供檔案資料數量龐大為由，要求法官給予更多時間準備，並表示這是美國史上首次有總統被指控干預和平移交政權，是不曾經歷過的「未知領域」，建議開審日期應該排在2026年4月。

川普律師勞洛(John Lauro)表示：「在美國歷史上，我們從未見過如此規模的案件在四個月內接受審判，這個人的自由和生命受到威脅。」

他說：「他應該得到足夠的代表。他和任何美國人沒有什麼不同。」

川普被起訴四項罪名，包括密謀詐騙美國政府、密謀妨礙公務程序、密謀妨礙投票權、干擾證人。

史密斯底下的檢察官之一莫莉·加斯頓(Molly Gaston)承認，迄今該案的證據開示(discovery)已達1280萬頁，但她表示其中大部分已移交給辯方或由辯方審查過。

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