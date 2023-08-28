川普司法考驗進入新階段 喬州、聯邦官司今天都有聽審

兩場聽審結果涉及明年幾個提早初選的州陸續展開投票之際，川普與團隊如何在忙碌的選舉行程當中，還要抽時間出庭應訊。(美聯社)

官司纏身且正在角逐2024年共和黨 初選的前總統川普 ，司法考驗進入新階段，喬州與聯邦訴訟今天(28日)都有重要聽審，牽動接下來的審案進度與案情發展。

有線電視新聞網(CNN)分析，川普涉嫌推翻2020年喬治亞州敗選結果而遭大陪審團起訴，同為被告的前白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)訴請移交聯邦法院審理，富爾頓郡(Fulton County)區域檢察官威利斯(Fani Willis)在今天的聽審庭上，將首度向法官提出指控被告罪行的實質證據。

另一方面，川普涉嫌推翻大選結果遭到聯邦重罪起訴，特別檢察官史密斯(Jack Smith)與川普辯護律師團針對開審日期展開攻防戰。華府特區美國聯邦區域法院法官坦雅‧裘特康(Tanya Chutkan)今天將在程序聽審(status hearing)聆聽兩造辯論。

史密斯主張開審日期訂於2024年1月2日，也就是共和黨初選首站愛阿華州投票 日的兩周之前。川普律師團則以檢方提供檔案資料數量龐大為由，要求法官給予更多時間準備訴訟，建議開審日期應該排在2026年4月。

CNN分析，兩場聽審結果涉及明年幾個提早初選的州陸續展開投票之際，川普與團隊如何在忙碌的選舉行程當中，還要抽時間出庭應訊。同一時間面臨多件訴訟的川普，即使在某一件官司獲得斬獲，其他案件仍可能出現不利發展，2024年11月大選投票之前就被定罪的機率因此提高。

梅杜斯以喬州指控罪行發生於擔任聯邦公務員期間為由，要求案件交由聯邦法院審理。CNN報導分析，梅杜斯的盤算是聯邦陪審團成員可能對他較為同情，如果梅杜斯順利移往聯邦法院受審，川普可能採取相同策略。

前任共和黨籍新澤西州州長克利斯蒂(Chris Christie)27日接受哥倫比亞廣播公司(CBS)「面對全國」(Face the Nation)節目訪問時說，梅杜斯的主張雖然有其根據，但對於最終裁決結果並無影響。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點