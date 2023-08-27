雷蒙多訪中稱務實以對 中國專家分析關鍵在行動

商務部長雷蒙多(左)27日晚搭機抵達北京，美國駐中國大使伯恩斯(右)、中國商務部美洲大洋洲司司長林峰(右二)到場接機。(路透)

商務部 長雷蒙多 （Gina Raimondo）27日抵達中國，推進中美兩大經濟體的商業關係，她說不會手下留情，但會務實一點；中國專家則強調需有切實行動，特別是鬆綁對中技術出口管制，將考驗美國誠意。

美國之音（VOA）報導，雷蒙多27日至30日訪問中國，她昨晚抵達後由中國商務部美大司司長林峰接機，預計28至29日在北京 與中國官員舉行雙邊會議，然後前往上海。

雷蒙多啟程前往中國之前對記者表示，如果想給這次旅行和使命加上一個口號，那就是保護必須保護的東西，並在能力所及的地方推廣。她說：「當我在那裡時，我不會手下留情，但我打算務實一點」。

雷蒙多是近期第4位訪中的美國高級官員，也是7年來首位訪中的商務部長。白宮本月開始禁止美國對中國敏感技術的部分投資，並計畫進一步採取對先進半導體的全面出口限制。

報導指出，雷蒙多此行除貿易議題外，還將推動旅遊，她曾說，如果中國民眾赴美國的旅遊恢復到2019年的水平，將為美國經濟增加300億美元，並為美國增加5萬個就業機會。

另個迫在眉睫的問題是，中國的航空公司在中斷4年後，何時恢復接收波音737MAX飛機的交付。雷蒙多2021年表示，北京當局正阻止中國的航空公司購買數百億美元的波音飛機。

美方此行硬中有軟，中國學者表示，美方需要的是切實的行動，而不僅僅是言辭。

中國官媒環球時報今天報導，中國社科院美國問題專家呂祥表示，當前中美雙方的關係依然在低谷，雖然美國做了一點點姿態，但這還不能算是真正的善意或顯示誠意。

呂祥說，需要看雷蒙多訪中期間，美方在糾正從前美國總統川普時期開始的錯誤貿易政策方面有無進展，以及對中國科技企業和技術出口的無端限制能否表現誠意。如果美方企圖繼續搞兩面手法或進行所謂「平衡術」，中美關係可能遇到更大的麻煩。

中國全球化智庫高級研究員何偉文則說，雷蒙多訪中的焦點可能將集中在美國限制高科技出口的問題上。觀察在這方面是否會有建設性的對話，因為它可以為雙方處理其他經貿問題奠定基礎。

雷蒙多宣布訪中的前一日，美國商務部下屬工業和安全局（BIS）發布聲明，稱將33家實體從「未經核實清單」移除，其中27家實體位於中國。