商務部長雷蒙多抵達北京 展開4天訪問

商務部長雷蒙多搭機抵達北京。(Getty Images)

根據中國央視新聞報導，商務部 長雷蒙多 （Gina Raimondo）北京 時間晚上搭機抵達北京，中國商務部美洲大洋洲司司長林峰到場接機。此行是雷蒙多首次訪問中國。

中國商務部曾就雷蒙多此次訪問表示，中方將就關切的經貿問題向美方表明立場，同時期待與美方就化解經貿分歧、推進務實合作進行深入討論。雷蒙多是應中國商務部長王文濤邀請到訪。

➤➤➤左手強化美中關係 右手限制對中貿易 雷蒙多訪中 衝突中找平衡

雷蒙多8月27日至30日訪問北京與上海，與中國政府官員及美國商業領袖會面。美方日前透過聲明表示，雷蒙多期待有具建設的討論。

➤➤➤雷蒙多擁超強履歷：從學霸、創投家到州長 現掌國安第一交椅

在美方公布雷蒙多訪中前夕，商務部21日宣布，工業和安全局（BIS）將33個實體從「未經核實清單」（Unverified List）剔除，其中27個實體位於中國。

此舉被認為是美方為中美商務高官會談前，營造雙邊善意氛圍。中國外交部當時即回應，中方歡迎美方將相關中國實體從清單中移出。這表明雙方是可以在互相尊重基礎上，通過溝通解決具體關切的，中方將繼續堅定維護中國企業和機構的合法權益。