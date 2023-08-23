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川普喬州起訴案搶走外界對共和黨首場辯論的關注

記者顏伶如／即時報導

有線電視新聞網(CNN)分析，共和黨2024年總統初選第一場辯論23日登場，但受到外界關注卻不如前總統川普喬州起訴案。涉嫌推翻2020年大選結果而遭喬州大陪審團起訴的川普，24日將赴亞特蘭大到案。

CNN報導分析，川普在共和黨初選支持度遙遙領先，對於遭控犯罪則以「政治獵巫」(political witch hunt)做為反駁；雖然面臨司法究責，但最後川普可能反而獲得政治加分，川普沒參加初選辯論，卻能靠著亞特蘭大到案的鋪天蓋地媒體報導，搶走任何初選對手的風頭。

不過，喬州案件其他被告在22日的一連串動作，則透露著川普很快就要面對企圖推翻選民投票結果的下場。

所有喬州被告當中，最早到案的是喬州保釋擔保人哈爾(Scott Hall)，22日稍後已經獲釋。

根據法院紀錄，喬州科菲郡(Coffee County)共和黨部主委凱西‧拉瑟姆(Cathy Latham)、喬州共和黨黨部前主席沙弗(David Shafer)則於23日凌晨完成到案手續。

消息人士透露，前任川普律師朱利安尼(Rudy Giuliani)23日將在紐約市警總局前局長柯瑞克(Bernard Kerik)陪同下，前往喬州富爾頓郡(Fulton County)區域檢察官辦公室協商保釋條件，並在當地尋找擁有喬州執照的辯護律師。

前川普選舉律師伊士曼(John Eastman)觸犯喬州州法「勒索及貪污組織犯罪法」(又譯「反黑連坐法」，Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act，RICO Act)，22日上午向喬州富爾頓郡立監獄(Fulton County Jail)到案。伊士曼先前已獲法官裁定交保金10萬元。

同為被告的川普競選律師珍娜‧艾利斯(Jenna Ellis)22日也與法院達成交保協議。艾利斯曾經協助川普散布選舉陰謀論，如今則在社群媒體發文，抱怨川普不幫忙支付挨告律師費。

喬州 川普 共和黨

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