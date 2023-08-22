我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

23年來新高…30年房貸利率站上7.48% 購屋族叫苦

去哪了？習近平無故缺席金磚論壇 各方揣測

印俄爭相奔月 為搶月球南極水冰地盤

編譯陳韻涵／綜合22日電
印度的太空船預計今天在月球南極登陸，不僅全世界關注，也引起國內學生學習太空知識的熱潮。（歐新社）
印度的太空船預計今天在月球南極登陸，不僅全世界關注，也引起國內學生學習太空知識的熱潮。（歐新社）

印度登月艇「錢德拉揚3號」(Chandrayaan-3，月球飛船3號)預定23日登陸月球南極，期盼成為繼俄羅斯、美國和中國之後，第四個成功登月國，並探索月球上最有價值的資源「水冰」(water ice)；若水冰量充足，可成為探勘月球時的飲用水來源，降溫設備，並可將水分解成為燃料所需的氫元素，以及人類呼吸所需的氧，支援火星任務或月球採礦。

早在1960年代，阿波羅計畫(Apollo)首次載人登月任務之前，科學家已猜測月球上可能有水存在，但阿波羅太空人從月球取回的樣本，在1960年代末期和1970年代初期的研究中，看不出水的存在。

2008年，布朗大學研究人員利用新技術重新分析從月球樣本，結果發現微小的火山玻璃珠內含氫元素。

2009年，印度太空研究組織(ISRO)的月球飛船1號(Chandrayaan-1)探測器搭載的美國太空總署(NASA)的儀器，偵測到月球表面有水；另一艘NASA探測器同年撞上月球南極，發現月球表面下的水冰。

NASA的月球探測號(Lunar Prospecto)1998年在太空任務中，就在月球南極處於陰影中的隕石坑裡發現高密度水冰的證據。

科學家對於月球上存在古老水冰的地區深感興趣，主因是水冰可提供關於月球火山、彗星和小行星帶到地球的物質，以及海洋起源的紀錄。

1967年，聯合國「外太空條約」(Outer Space Treaty)禁止任何國家聲索月球的所有權，但未禁止商業營運。

美國主導的「阿提米絲協議」(Artemis Accords)制定月球探勘和月球資源利用的原則，共有27個國家簽署，但不包括中國和俄羅斯。 

登月失敗案例多，原定本周登月的俄羅斯「月球25號」(Luna-25)在接近目標時失控，20日墜毀。

月球南極布滿坑洞和深溝，距離阿波羅計畫等過去登月任務鎖定的赤道地區非常遙遠。

ISRO的「錢德拉揚3號」預定23日嘗試登月，截至22日進展順利，這並非ISRO首次挑戰登陸月球南極，ISRO於2019年在此次預定登陸點附近的登月任務失敗告終。

除了俄羅斯和印度之外，美國和中國也在籌畫月球南極探勘任務。

太空人 俄羅斯 印度

上一則

雷蒙多訪中前與駐美大使謝鋒會晤：富有成效

延伸閱讀

德州一家航太公司 可望成為世界首家登月的私人企業

德州一家航太公司 可望成為世界首家登月的私人企業
俄印為何競相「奔月」？登陸月球南極搶水冰地盤

俄印為何競相「奔月」？登陸月球南極搶水冰地盤
探測器墜毀原因不明 侵烏制裁可能阻俄重返探月競賽

探測器墜毀原因不明 侵烏制裁可能阻俄重返探月競賽
俄登月失敗 探測器「月球25號」墜毀月球表面

俄登月失敗 探測器「月球25號」墜毀月球表面

熱門新聞

海基會人員在海關協助台胞辦理出關手續。(圖：台商提供)

昔因通緝躲到中國…大毒梟淪落街頭 寧願回台吃牢飯

2023-08-21 10:25
華爾街日報指中國40年來經濟發展已近停滯，各項刺激措施都不見效，民眾會逐漸失去對習近平的信心。圖為習近平5月10日到河北雄安新區，視察雄安城際站。(新華社)

WSJ：中國40年經濟發展停滯 恐永遠無法超越美國

2023-08-21 00:48
美國的30年平均房貸利率攀到7.09%，是20多年來新高，使民眾不敢買房也不敢賣房。（美聯社）

不敢買不敢賣… 30年平均房貸利率升至20多年來最高

2023-08-17 22:34
颶風喜萊莉20日將登陸南加州，氣象預報稱將帶來罕見豪雨。圖為保持四級的颶風喜萊莉19日掃過墨西哥下加利福尼亞半島聖盧卡斯市，棕櫚樹齊齊搖頭。(Getty Images)

颶風喜萊莉今襲南加州 將致災難級洪水 低窪區嚴防豪雨

2023-08-20 13:48
颶風喜萊莉預計20日起至下周侵襲美國西南部和加州部分地區，可能會在加州、內華達州和亞利桑納州部分地區傾倒相當於一年以上的降雨量。(路透)

南加4級颶風 可能會降下相當於一年以上的雨量

2023-08-18 20:51
最新的新冠變種病毒BA.2.86已在美國出現病例，CDC表示正在密切監視。（路透）

高度突變的新冠BA.2.86毒株 悄悄在美現蹤

2023-08-18 22:17

超人氣

更多 >
誰最沒義氣？B型天生仗義、O型樂於助人、這血型認識多年也不幫你

誰最沒義氣？B型天生仗義、O型樂於助人、這血型認識多年也不幫你
網傳解放軍093型核潛艦在台海出意外 艦上船員全數罹難

網傳解放軍093型核潛艦在台海出意外 艦上船員全數罹難
夏威夷茂宜島野火滅鎮 唯獨這棟奇蹟之屋沒事 屋主看了秒落淚

夏威夷茂宜島野火滅鎮 唯獨這棟奇蹟之屋沒事 屋主看了秒落淚
前央視名嘴淪落擺攤賣字畫 崔永元：養家餬口 不丟人

前央視名嘴淪落擺攤賣字畫 崔永元：養家餬口 不丟人
沒活動、早餐僅白粥…紐約法拉盛成人護理中心 恐涉白卡詐欺

沒活動、早餐僅白粥…紐約法拉盛成人護理中心 恐涉白卡詐欺