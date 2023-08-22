金磚國家峰會登場 尋求發聲抗衡西方宰制

中國國家主席習近平(右)抵南非，參加金磚國家峰會。(路透)

「金磚國家」（BRICS）領導人今天在南非 召開峰會，值此之際，這個鬆散的大型新興經濟體聯盟正尋求確立自身發言權，以抗衡西方對全球事務的宰制。

法新社報導，金磚國家由巴西、俄羅斯 、印度、中國、南非5國組成，合計經濟規模占全球1/4，而且在為期3天的南非約翰尼斯堡（Johannesburg）峰會登場前，愈來愈多國家表達有意加入。

約翰尼斯堡各地已加強維安措施，南非總統拉瑪佛沙（Matamela Cyril Ramaphosa）將在這座城市接待中國國家主席習近平 、印度總理莫迪（Narendra Modi）、巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）和50位左右的其他領袖。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）被控在烏克蘭犯下戰爭罪，淪為國際逮捕令追緝對象，他不會親自與會，而是由外交部長拉夫洛夫（Sergei Lavrov）代為出席。

中國在金磚國家當中實力最強，習近平在峰會前先跟拉瑪佛沙會面，這是他今年第2次出訪外國。

拉瑪佛沙在普勒托利亞市（Pretoria）為習近平國是訪問開場時說：「現在，作為朋友和金磚國家夥伴，我們擁有共同目標，並追求一個更美好且平等、釋放全球所有人潛能的世界，為此團結起來。」

習近平則表示：「如今，站在新的歷史起點上，傳承友好、深化合作、加強協作是兩國的共同願望，也是時代賦予我們的重任。」