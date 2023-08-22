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比川普早2天 前川普選舉律師伊士曼在喬州到案

比川普早2天 前川普選舉律師伊士曼在喬州到案

記者顏伶如／即時報導
前川普選舉律師伊士曼(John Eastman)涉嫌參與推翻2020年喬治亞州選舉結果而遭大陪審團起訴。（美聯社）
前川普選舉律師伊士曼(John Eastman)涉嫌參與推翻2020年喬治亞州選舉結果而遭大陪審團起訴。（美聯社）

川普選舉律師伊士曼(John Eastman)涉嫌參與推翻2020年喬治亞州選舉結果而遭大陪審團起訴，22日上午已向富爾頓郡立監獄(Fulton County Jail)到案，獄方紀錄到案編號為2313659。

根據富爾頓郡檢察官上周公布起訴書，伊士曼策畫「冒牌選舉人」(alternate electors)計謀，企圖從國會確認選舉人票程序下手，幫忙川普推翻大選結果，因此觸犯喬州州法「勒索及貪污組織犯罪法」(又譯「反黑連坐法」，Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act，RICO Act)。

起訴書指出，伊士曼與川普前任私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)2020年12月曾與喬州州參議員見面，要求協助註銷喬州選舉結果。

富爾頓郡高等法院(Fulton Country Superior Court)法官麥考菲法官(Scott McAffee)21日裁定伊士曼交保金10萬元。

➤➤➤喬州推翻大選案 川普與法官達協議 24日到案將以20萬交保

曾任查普曼大學(Chapman University)法學院院長的伊士曼由於涉嫌干預選舉，可能在加州遭到撤銷律師資格。

另外，川普涉嫌推翻2020年大選結果1日遭到聯邦重罪起訴，特別檢察官史密斯(Jack Smith)起訴書中將川普列為唯一被告，但同時提到六名共謀(co-conspirator)。六名共謀姓名雖未曝光，但媒體報導分析，伊士曼也是其中之一。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

川普 喬州 加州

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