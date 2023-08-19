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新冷戰起點？紐時分析：美日韓防務聲明惹惱中國

新冷戰起點？紐時分析：美日韓防務聲明惹惱中國

編譯潘勛／綜合19日電
美國總統拜登（中）與日本首相岸田文雄（右）南韓總統尹錫悅（左）18日在大衛營峰會後發表國防事務聲明。（Getty Images）
美國總統拜登（中）與日本首相岸田文雄（右）南韓總統尹錫悅（左）18日在大衛營峰會後發表國防事務聲明。（Getty Images）

美日南韓18日在大衛營峰會後發表國防事務聲明，雖然文中強調並不「反中」，但中方已宣稱三國防務聲明為包圍、挑釁，另在19日發動新一輪軍事演習；紐約時報分析，三國防務聲明已惹惱中國。

自從北約組織(NATO)成員國2021年起協助烏克蘭抵禦俄羅斯入侵以來，中國便警告美國勿在亞洲組織類似的安全聯盟；北京認為那種安全聯盟是想阻撓中國的雄心，製造挑釁。

三國領袖在大衛營進行的峰會最可能強化北京這方面的感受；日本與南韓捐棄歷史仇恨，與美國簽訂防務條約，旨在嚇阻中國及北韓的侵略。

拜登總統會見日相岸田文雄、南韓總統尹錫悅，在新聞記者會上雖試著強調峰會並非「反中」，但北京幾乎確認拜登的說法無法說服人。中國領導人習近平便譴責美國領導西方國家進行「全方位圍堵、包圍、壓制中國」。

遼寧社會科學院朝鮮半島問題專家呂超(Lu Chao)18日向中共黨媒環球時報表示，大衛營峰會可能是新冷戰的起始點，這麼說並不為過。

大衛營協定要求美日南韓舉辦年度會談，擴大聯合軍演，建立三方危機溝通熱線。會後發表的聲明中批評中國在南海「危險而侵略的行為」，重申「台海和平穩定的重要性」。

聲明文中談到台灣，可以解讀向北京發出警告，別想武統台灣，最可能激怒中國高層，認為美國已把日本、南韓拉得更近，介入向來僅限於美中台之間的齟齬。就在本周，中國國防部長李尚福造訪莫斯科，警告台灣事務「別玩火」，李尚福另稱，任何努力「想用台灣來圍堵中國」必「失敗告終」。

大衛營協議之前，拜登政府一連串行動已被北京視為帶有敵意，包括限制中國取得先進晶片科技、美英澳簽訂三方安全協定、美印日澳組成四方會談，以及美軍加強在菲律賓蹤跡。

美日南韓拉得更近，中方的回應大致便是加大力氣執行被華府及其盟友視為煩憂之源的戰略；中國與俄國舉行聯合軍演，地點在日本家門口以及靠近阿拉斯加，另穩定升高軍事壓力來強調擁有台灣主權，自19日起發動新一輪海空軍演。中國也持續在南海進行日益挑釁的行為。

南韓 北京 拜登

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