我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熱浪還沒完 中南部多地出現創紀錄高溫 達拉斯恐110℉

新冷戰起點？紐時分析：美日韓防務聲明惹惱中國

經濟學人：美極力拉日韓抗中 但三方仍有距離

編譯茅毅／即時報導
南韓、美國及日本領袖（從左至右：尹錫悅、拜登及岸田）18日在馬里蘭州大衛營舉行高峰會。美聯社
南韓、美國及日本領袖（從左至右：尹錫悅、拜登及岸田）18日在馬里蘭州大衛營舉行高峰會。美聯社

美國、日本南韓3國史上首度的單獨、專程高峰會，18日已在大衛營落幕。本月出刊的英國經濟學人周刊報導，近年來，中國的專斷、北韓的好戰及俄羅斯侵烏正使美日南韓更為密切。美國駐日大使易曼紐說，美日韓3國政府的戰略願景從未如此緊密一致。儘管缺乏正式的三方同盟，但美日韓的相關措施，預示著印太地區出現的1個戰略轉變。

美日韓三方討論的範圍已更廣泛。華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）專家、白宮國安會前東亞事務主任強斯東說，當美日韓3國政府會談時，它們不僅討論朝鮮半島，也更廣泛地討論印太。中國正關注美日韓拉近距離的情勢發展，中方正推動重啟中日韓3方高層會談，上次已是2019年12月在成都，由中國前國務院總理李克強、已故日相安倍晉三及南韓前總統文在寅出席。

然而，美日韓三方能夠靠多近，仍有其限度。日韓彼此猜疑仍深。二戰後日本的非戰憲法，使其難以加入新的正式同盟。對南韓而言，日本在朝鮮半島的軍事存在或角色仍具爭議。首爾智庫峨山政策研究院專家崔恩美說，即使是與日方分享情報，南韓人民就難以接受。

美日韓3國亦在安全上有不同的優先要務。南韓的焦點依然是北韓，日本則更關切中國及潛在的「台灣有事」，首爾卻不願討論。美國此前則希望就延伸核嚇阻開啟美日韓三方對話，但日韓對核議題的做法各異。東京大學副教授佐橋亮說，日方想要延伸嚇阻盡可能無形，南韓卻想要盡可能明顯。日韓均抱怨美國的貿易政策，但南韓更不願疏遠中國。

美日韓的國內政治皆恐破壞外交進展。大多數南韓人民都同意應改善日韓關係，但其中許多人也覺得尹錫悅去年就任以來掩蓋及粉飾日本二戰前的罪行，他3月提出的二戰前日本對朝鮮半島「徵用工」問題解決方案，在南韓已面臨愈來愈大反彈。岸田受限於自民黨內的民族主義保守派，不太可能願意再做讓步。若南韓前總統文在寅所屬的在野黨共同民主黨或進步派候選人2027年當選總統，尹錫悅的相關作為可能白忙一場。輕視同盟的川普若2025年回任總統，將帶來類似的負面影響。

有鑑於此，這場峰會最重要的目標，在於確保美日韓近幾月來的收穫。佐橋提到，美日韓3國領袖需使他們的關係制度化，創造1個無法被其繼任者輕易廢除的架構，例如安排定期的三方領袖會談以及建立正式的三方熱線。強斯東對此表示，特別是在大衛營這樣的地點宣布，3國以後的領袖會變得較難以拋棄這類措施。

南韓 日本 北韓

上一則

高牆內的恐怖世界…川普恐須到喬州富爾頓郡監獄登記

下一則

恒大「破產」了嗎？ 律師分析：為防遭亂告扣押資產

延伸閱讀

美日韓峰會地點別具意義 官員：大衛營象徵新建友誼

美日韓峰會地點別具意義 官員：大衛營象徵新建友誼
美日韓峰會 重申台海穩定是國際安全不可或缺要素

美日韓峰會 重申台海穩定是國際安全不可或缺要素
拜登：美日韓峰會並不「反中」 北京批升高緊張

拜登：美日韓峰會並不「反中」 北京批升高緊張
日韓暫泯歷史恩仇 學者：北京居功厥偉

日韓暫泯歷史恩仇 學者：北京居功厥偉

熱門新聞

颶風喜萊莉預計20日起至下周侵襲美國西南部和加州部分地區，可能會在加州、內華達州和亞利桑納州部分地區傾倒相當於一年以上的降雨量。(路透)

南加4級颶風 可能會降下相當於一年以上的雨量

2023-08-18 20:51
美國的30年平均房貸利率攀到7.09%，是20多年來新高，使民眾不敢買房也不敢賣房。（美聯社）

不敢買不敢賣… 30年平均房貸利率升至20多年來最高

2023-08-17 22:34
最新的新冠變種病毒BA.2.86已在美國出現病例，CDC表示正在密切監視。（路透）

高度突變的新冠BA.2.86毒株 悄悄在美現蹤

2023-08-18 22:17
高血壓對身心帶來的影響非常大。（Pexels）

快看世界／「只喝一杯沒關係」 專家：高血壓機會增

2023-08-18 16:03
副總統賴清德12日過境美國紐約。（路透）

報復賴清德過境美？中宣布對台聚碳酸酯課徵反傾銷稅

2023-08-14 00:20
茂宜島被野火燒毀，剩下樹木屹立不倒。(美聯社)

快看世界／茂宜島大火陰謀論盛行 有人問樹為何未燒倒

2023-08-16 15:57

超人氣

更多 >
錯過郵輪啟航時間…遊客夫婦付8千英鎊被留碼頭 哭求船長不要離開

錯過郵輪啟航時間…遊客夫婦付8千英鎊被留碼頭 哭求船長不要離開
寫不出賭博程序…中國程序員在越南遭虐 被拔14顆牙

寫不出賭博程序…中國程序員在越南遭虐 被拔14顆牙
瓊瑤85歲高齡現況曝光 51歲「五阿哥」現身長這樣

瓊瑤85歲高齡現況曝光 51歲「五阿哥」現身長這樣
譴責李玟音檔曝光掀巨浪 「好聲音」母公司市值蒸發14億

譴責李玟音檔曝光掀巨浪 「好聲音」母公司市值蒸發14億
德州華男突遭中風半身癱瘓 因這原因無法動手術

德州華男突遭中風半身癱瘓 因這原因無法動手術